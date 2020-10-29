Вечер в стиле музыкальных салонов XIX века пройдет в Лошицкой усадьбе 7 ноября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие "Музыка в усадьбе" состоится 7 ноября в 16.00 в музее "Лошицкая усадьба", филиале Музея истории города Минска, сообщили БЕЛТА организаторы.

Организаторы приглашают гостей совершить захватывающее музыкальное путешествие вместе с известной пианисткой Татьяной Старченко и флейтистом Евгением Видановым. Этот романтический вечер пройдет в стиле музыкальных салонов усадеб XIX века. В Большой гостиной Лошицкой усадьбы прозвучат произведения известных владельцев белорусских усадеб и замков: Станислава Монюшко, Наполеона Орды, Михала Клеофаса Огинского и Матея Радзивилла, а также других композиторов эпохи романтизма - Михаила Глинки, Александра Грибоедова и Фридерика Шопена.

Проект организован совместно с "Музыкальной гостиной", который представляет собой уникальные авторские программы с насыщенной палитрой музыкальных жанров: сольные инструментальные концерты, камерно-инструментальная, камерно-вокальная, симфоническая музыка. Его создатель и художественный руководитель - пианистка Татьяна Старченко, которая является не только исполнителем, но и ведущей, режиссером-постановщиком и автором проектов.-0-