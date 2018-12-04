Вечеринка с актрисой и сценаристом Дарьей Чарушей пройдет на фестивале Velcom Smartfilm

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm состоится вечеринка с известной актрисой и сценаристом Дарьей Чарушей, а также специальным показом фильма "Холодный фронт", сообщили БЕЛТА организаторы фестиваля.

"Дарья Чаруша - актриса театра и кино, певица, режиссер, продюсер представит фильм "Холодный фронт" и ответит на вопросы зрителей 13 декабря. Стать гостем вечеринки и попасть на эксклюзивный киносеанс может любой желающий, причем бесплатно. Нужно обязательно зарегистрироваться на сайте фестиваля, но количество мест ограничено", - подчеркнули организаторы.

Дарья Чаруша работала в Московском государственном Театре Луны и театре "Практика", снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. С 2014 года занимается музыкальной деятельностью под псевдонимом Charusha. В 2015 году написала музыку для фильма "Хардкор", в качестве сценариста и композитора приняла участие в создании драмы "Холодный фронт", рассказывающей о сложных отношениях неординарной пары - девушки из богатой семьи Саши и ее парня Ильи. Они проводят совместные каникулы на севере Франции, где в канун Нового года начинают происходить загадочные события.

Организаторы фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm напоминают, что прием конкурсных заявок продлится до 29 декабря. Два главных правила для работ - фильмы должны быть сняты на мобильные устройства и не превышать 10 минут. В поисках вдохновения участники конкурса должны придерживаться заданной темы фестиваля этого года - "Основано на реальных событиях".

Как и в прошлые годы, участники будут состязаться за обладание Гран-при, а также первой, второй и третьей премий фестиваля. Кроме того, выберут победителя в номинации "Лучший байопик". Все победители получат смартфоны партнера фестиваля - компании Huawei. Итоги velcom Smartfilm 2018 подведут 31 января 2019 года.

Восьмой международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - площадка для реализации смелых идей и необычных историй в снятом на смартфон короткометражном кино. В прошлом году в нем приняли участие 311 мобильных фильмов из более чем 50 стран.

Фестиваль проводится компанией velcom при поддержке Министерства культуры Беларуси.-0-