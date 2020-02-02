"Великопостные концерты" пройдут в Минске в марте

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Великопостные концерты" пройдет с 9 по 23 марта в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

"На фестивале "Великопостные концерты" минчане и гости столицы смогут погрузиться в глубину богослужебных песнопений, услышать шедевры мировой классической музыки и почувствовать красоту духовных произведений, - рассказала Ольга Комиссарова. - Для Минска это уже традиционное событие, которое проходит в дни Великого поста. Четыре года назад инициативу композитора и старшего регента Свято-Елисаветинского монастыря монахини Иулиании Денисовой поддержали в Белорусской государственной академии музыки. С праздничным хором обители она сама принимала участие в аналогичном фестивале, который проходил в Санкт-Петербурге. Там она увидела, насколько людям нужна такая духовная музыка. На ее предложение откликнулись регенты и руководители хоров белорусской столицы. Так появился наш фестиваль".

Фестиваль под девизом "Возрождаем культурные традиции" пройдет на двух площадках: на сцене Большого зала Белорусской государственной академии музыки и на базе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Откроет фестиваль 9 марта гала-концерт в Академии музыки, во время которого можно будет услышать хор прихода Храма Благоверного князя Александра Невского, братский хор Свято-Елисаветинского монастыря, студенческий хор академии. 13 марта состоится концерт в БГПУ, участниками которого станут студенческий хор университета Gaudeamus, народный академический хор "Белая вежа" Брестского государственного технического университета, хор храма в честь святителя Николая Японского. Завершится фестиваль 23 марта на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы благотворительным концертом праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря.

Кроме того, на 14 марта запланирована открытая спевка. Своими знаниями и опытом с другими регентами и певчими, профессиональными музыкантами, а также с теми, кто учится в духовных училищах и регентских классах, поделится монахиня Иулиания. Практическое занятие пройдет в Минской духовной семинарии.-0-