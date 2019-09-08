Венецианский кинофестиваль раздал награды

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 8 сентября 2019
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:12 До +29°C ожидается в Беларуси 9 сентября Общество
11:56 Волейболистки сборных Сербии и Турции вышли в финал чемпионата Европы Спорт
11:28 В Минске задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку Происшествия
10:50 Словенская "Рибница" будет соперником гандболистов минского СКА во втором квалификационном раунде Кубке ЕГФ Спорт
10:29 Белорусы проиграли испанцам, упустив возможность побороться за медали Евролиги по пляжному футболу Спорт
10:00 Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет главным событием перед чемпионатом мира - Хансен Спорт
09:34 Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема" Спорт
09:25 В России проходит единый день голосования В мире
09:17 Лукашенко: развитие сотрудничества Беларуси и Северной Македонии отвечает интересам двух народов Президент
09:08 Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось в Беларуси Политика
00:30 Венецианский кинофестиваль раздал награды Культура
00:04 Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста Регионы
07.09.19
07.09.19 23:59 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выступление команды Беларуси по танковому биатлону на "Линии Сталина" Общество
07.09.19 23:46 Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC Спорт
07.09.19 22:45 В Японии бушуют тайфуны В мире
07.09.19 21:51 Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при "Формулы-3" В мире
07.09.19 21:10 ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкиста Общество
07.09.19 20:28 Белорусские художники презентовали выставку своих работ к 1000-летию Бреста Культура
07.09.19 20:21 Со дна моря исчезла подводная обсерватория В мире
07.09.19 19:48 Авария в Минском районе – погибла женщина, пострадал ребенок Происшествия
07.09.19 18:13 Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело Политика
07.09.19 18:07 Новый реанимобиль вскоре заступит на дежурство в Бресте Регионы
07.09.19 17:49 Мужская и женская сборные Беларуси прекратили борьбу за медали командного ЧЕ по настольному теннису Спорт
07.09.19 17:46 РЕПОРТАЖ: Электроскутеры, бои роботов и интеллектуальные квесты - Фестиваль науки в Минске Технологии
07.09.19 17:04 Тысячи людей собрались понаблюдать за международным карнавалом в Бресте Регионы
07.09.19 16:59 В Миорах мужчина принес спасателям радиоактивные корабельные часы Происшествия
07.09.19 16:23 Под Кобрином из загона сбежал слон Происшествия
07.09.19 15:45 Рыцарские турниры и штурм замка: фестиваль "Менск старажытны" пройдет 14 сентября Афиша
07.09.19 15:40 ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города Регионы
07.09.19 15:11 Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
Все новости
Все новости
Культура
08 сентября 2019, 00:30

Венецианский кинофестиваль раздал награды

Лука Маринелли. Фото Reuters
Лука Маринелли. Фото Reuters

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоен фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Об этом объявило международное жюри старейшего в мире киносмотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале, сообщает ТАСС.

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля назван итальянец Лука Маринелли, который исполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя Джека Лондона. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.

Украинская картина "Атлантис" Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции "Горизонты". Лента повествует, по словам режиссера, о "конкретных последствиях войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее". "Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе", - пояснил автор в аннотации к своей работе.

Премию за лучший сценарий на кинофестивале получила анимация из Гонконга "Дом 7 по Черри Лейн (No.7 Cherry Lane) Юньфаня, который выступил одновременно сценаристом, режиссером и арт-директором проекта об истории Гонконга.

Специальной премии жюри удостоилось документальное киноразмышление "Мафия больше не та, что была однажды" (La mafia non e piu quella di una volta) итальянца Франко Мареско.-0-

Теги
кино награды рейтинг церемония
Новости рубрики Культура
Белорусские художники презентовали выставку своих работ к 1000-летию Бреста
Джо Линн Тернер Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
О прошлом и настоящем Минска расскажет фотовыставка "Горад і час"
Белорусские издатели завоевали Гран-при и целую коллекцию наград конкурса СНГ "Искусство книги"
Фото из архива Большой театр приглашает 1 октября на встречу с легендой белорусского балета Татьяной Шеметовец
Обновленный театр кукол в Бресте принял первый детский фестиваль
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста
Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет главным событием перед чемпионатом мира - Хансен
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкиста
Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль науки в Ботаническом саду
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Минске задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку
Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC
Венецианский кинофестиваль раздал награды
Авария в Минском районе – погибла женщина, пострадал ребенок
Под Кобрином из загона сбежал слон
Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.