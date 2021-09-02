Венецию, Неаполь и Милан в исполнении художницы Рони Голдфингер представили на выставке в НЦСИ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописных работ Рони Голдфингер "Итальянская сказка" открылась в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Представленные в экспозиции картины - радостные и светлые воспоминания художницы о путешествиях в Италию, эмоциях от общения с итальянскими друзьями. "Я была впечатлена, когда побывала там в детстве. Любовь к этой стране я держала в себе долгие годы. Коллекция "Итальянская сказка" посвящена городам, в которых я была и в которых еще мечтаю побывать", - рассказала Рони Голдфингер.

Художница пишет известные итальянские города: в Венеции - экскурсию на гондоле, в Милане - обед в кафе рядом с Дуомо, в Риме - фонтан на площади Испании, в Неаполе - рынок и его колоритных персонажей. Если нужно, она меняет возраст действующих лиц и переделывает Италию под веселую, не без иронии карнавальную вакханалию. В ней есть место всему: любви, разговору, танцу с партнером и встречам без расставаний.

"Свои картины пишу пальцами, потому что мне так нужно. Так я не похожа на других. Хочется подарить гостям выставки радость, счастье и улыбки, чтобы во время просмотра картин они смогли хоть ненадолго побывать в Италии", - добавила художница.

Рони Голдфингер уже 15 лет работает в оригинальной технике finger-painting - живопись пальцами. Псевдоним автора является главным девизом ее творчества. Рони - середина имени Вероника, голд - золото, фингер - палец. Девушка стремится к золотой середине в цвете и фактуре, ищет ее на ощупь и пишет пальцами.

"Только настоящий художник может не просто замечать красоту вокруг, но и воплощать ее на холсте, - подчеркнул директор НЦСИ Сергей Криштапович. - Рони Голдфингер показывает нам настоящую сказку в своих работах. В этом и заключается вся прелесть и честность ее искусства. Это большая редкость, когда взрослый человек может писать и видеть, как ребенок: так проникновенно, искренне и по-сказочному радостно".

По словам искусствоведа Ларисы Финкельштейн, язык живописи Рони Голдфингер тяготеет к стилизации, абстрактной недосказанности, обобщенности форм. Во всем этом легко поселиться самому зрителю, призвать и увидеть желаемые образы и желанных людей. Такой подход расширяет зрительскую аудиторию и палитру эмоций от посещения выставки.

Выставка продлится по 17 октября.-0-