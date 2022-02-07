Верхнедвинская библиотека за творческие достижения стала лучшей в Витебской области

7 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Музейная комната сельского быта, поэтические сборники земляков, обширная краеведческая база, участие в культурной жизни региона - эти и другие наработки позволили работникам Верхнедвинской центральной районной библиотеки (ЦРБ) вывести учреждение культуры в лидеры в своей сфере в Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Верхнедвинском райисполкоме.

За высокие творческие достижения в области культуры и искусства по итогам 2021 года лучшей среди районных и городских библиотек стала Верхнедвинская ЦРБ. Здесь не только обслуживают читателей, но и занимаются краеведческой работой, самостоятельно издают книги, сборники стихов, проводят увлекательные мероприятия для жителей Верхнедвинщины. "Деятельность библиотеки разнообразна. У нас обустроена музейная комната сельского быта, где мы собрали предметы обихода разных времен. Сохраняем эту экспозицию для ознакомления школьников, чтобы они наглядно видели, как раньше были обставлены жилища их дедушек и бабушек", - рассказала директор Верхнедвинской ЦРБ Людмила Кувшинова.

В учреждении культуры большую роль отводят краеведческой работе. Сотрудники библиотеки создали фотоальбом из старых фотографий, найденных в архивах и различных книгах, посвященных району. На снимках изображены уже не существующие здания - утраченное наследие района. Эти фотоработы постоянно демонстрируются на различных районных культурно-массовых мероприятиях. Как отметила Людмила Кувшинова, порой найденные фотокарточки привлекают внимание жителей, которые потом просят распечатать снимки для семейного архива.

В библиотеке поставлена на поток работа самиздата: здесь ежегодно печатают краеведческий календарь, где указывают значимые даты, юбилеи знаменитых земляков, организаций и предприятий Верхнедвинщины. Издают в библиотеке и сборники стихов соотечественников, собрания эссе, поздравительных юморесок.

Верхнедвинская ЦРБ обслуживает более 2,8 тыс. читателей - взрослых и детей старше 15 лет. Есть у библиотеки и виртуальные читатели, которых насчитывается более 800 человек. Всего за прошлый год жители района прочли свыше 50 тыс. экземпляров книг и периодики. Особых предпочтений у читателей нет: любят все - от классики до современной литературы. Однако среди них работники библиотеки все же выделяют особенных почитателей печатного слова и проводят для них увлекательные мероприятия. "Бенефис читателя" - одно из таких. В 26 номинациях выявляют лидеров, которым вручают памятные дипломы и дарят месячный бесплатный абонемент на пользование коммерческой литературой. Например, есть среди победителей самый преданный читатель со стажем более 50 лет, самый читающий, за год "проглотивший" больше 200 книг, литературный гурман и др.

По словам Людмилы Кувшиновой, работники библиотеки не останавливаются на достигнутом. Они мечтают издать книгу фольклора Верхнедвинщины, основанную на изученных легендах и преданиях, а также книгу о ветеранах, которые еще проживают в районе. Конечно, работа непростая, ведь материал нужно компоновать не один день, но результат будет того стоить.-0-