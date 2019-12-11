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Культура
11 декабря 2019, 21:51

Весенний обряд "Юрьевский хоровод" включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

"Весенний обряд "Юрьевский хоровод". Фото из архива
"Весенний обряд "Юрьевский хоровод". Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XIV сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Боготе (Колумбия) принято решение о включении элемента "Весенний обряд "Юрьевский хоровод" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Работа по подготовке материалов номинационного досье элемента для включения в Список ЮНЕСКО осуществлялась за счет средств Министерства культуры с привлечением носителей элемента, белорусских экспертов, а также при участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Беларуси при ЮНЕСКО в Париже, Министерства иностранных дел.

Это третий элемент Беларуси в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2009 году такой статус получил белорусский обряд "Калядныя Цары" в деревне Семежево Копыльского района Минской области, в 2018-м - элемент "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)" в деревне Будслав Мядельского района Минской области.

"Юрьевский хоровод" включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Он сохранился в живой традиции в деревне Погост Житковичского района Гомельской области. Погост - это небольшая деревня с населением около 500 человек, расположенная на юге страны недалеко от древнего города Турова, известного с Х века как центр раннего христианства на белорусских землях. "Юрьевский хоровод" - весенний обряд, который с давних времен проводился на праздник Юрия 6 мая для плодородия земли и благополучия. Он включает в себя ряд обрядовых песнопений, магических действий и развлечений. К празднику во всей деревне дома и дворы убираются, люди готовят праздничное традиционное одеяние. Женщины выпекают и украшают обрядовый хлеб. Утром следующего дня все жители деревни отправляются в поле. Впереди процессии молодые девушки несут вышитый рушник, мужчины - образ, украшенный хлеб, восьмиконечную звезду и зеленый фартук, прикрепленный на грабли, который при выходе с поля будет заменен на красный. Процессия идет по улицам деревни к полю, засеянному рожью, там большинство участников останавливаются на окраине, а женщины, что поют ритуальные песни, и мужчины, которые несут хлеб и икону, выходят в центр поля, вокруг них водят хороводы. Затем участники раздают ритуальный хлеб жителям деревни. Торжества продолжаются до конца дня.-0-

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