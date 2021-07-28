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28 июля 2021, 11:29

"Вежы. Kasia & Basia": работы гродненских художников презентуют на выставке в Минске 29 июля

Фото Белорусского союза художников
Фото Белорусского союза художников

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный проект "Вежа" откроется 29 июля во Дворце искусства, сообщила БЕЛТА первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

В проекте на выставке "Вежы. Kasia & Basia" будут представлены работы известных гродненских художников Юрия Яковенко, Александра Сильвановича, Сергея Гриневича, Владимира Пантелеева, Валентины Шобы и Виктории Ильиной.

"Бывшие водонапорные башни Кася и Бася на ул.Свердлова - одна из достопримечательностей Гродно. Этот архитектурный памятник ХІХ века давно стал визитной карточкой гродненских художников. Вот уже 30 лет там на трех этажах находятся их творческие мастерские. Но не только это объединило шестерых известных художников в экспозиции одной выставки, но и многолетняя дружба, когда они после окончания Белорусской государственной академии искусств приехали в Гродно и создали здесь особое место притяжения. Совместные яркие проекты в Беларуси и за рубежом рождались тоже здесь, в башнях", - рассказала Наталья Шарангович.

"В Большом зале Дворца искусства каждый из представленных гродненских художников создаст собственное пространство с ярко выраженным авторским стилем, но при этом объединенное сильной профессиональной школой и мастерством исполнения, общей изысканной европейскостью и образностью. Масштаб их работ независимо от форматов космический, как и темы, которые поднимают художники, в которых есть все: рассуждения о сегодняшнем дне, ирония, спрятанная за удачной метафорой, неприкрытый нонконформизм, изысканная сюрреалистичность восприятия действительности и просто восхищение любимым Гродно", - добавила искусствовед.

Графические произведения Валентины Шобы - своего рода мистический ритуал, в котором звучит ежедневная молитва о сохранении красоты и гармонии. В ее картинах отображены мистическая природа, сказка, магия - так она видит действительность, цвета земли, воздуха, неба.

"Монументальные композиции Александра Сильвановича создавались под влиянием знакомства с творчеством Гродненского театра кукол и непосредственным участием в сценографии спектакля "Фауст. Сны" режиссера Олега Жюгжды. Герои его картин - куклы-марионетки, участвующие в различных театральных эпизодах. Работы вызывают множество ассоциаций, отличаются таинственностью поэтической недосказанности. Второй проект - "Каралеўскія гісторыі" - посвящен знаменитому историческому прошлому нашей Родины", - подчеркнула Наталья Шарангович.

В проекте Виктории Ильиной "Ад колеру да манахрому" сочетаются подчеркнуто цветные полотна с монохромными, построенными на фактурности и игре линий образами. "Неожиданный для художницы переход к черно-белой живописи обостряет ее восприятие действительности", - добавила искусствовед.

"Юрий Яковенко покажет сразу несколько новых серий офортов, изысканное мастерство линии, метафоры, лаконичность - отличительный стиль, бренд знаменитого художника. Его работы затягивают в притягательный сказочный мир, где бродят сокровенные желания, смутные ассоциации. А вот металлические матрицы - доски и коллекция фарфоровых тарелок с изображениями его работ - уникальные проекты, над которыми художник работает последние несколько лет", - продолжила Наталья Шарангович.

Главное творческое кредо Владимира Пантелеева - "аллегория темы и тема аллегории". "Серия деревянной скульптуры, которую покажет на выставке автор, очень архаична и метафорична. Она настраивает зрителя на интуитивно-философский лад. Человек преподносится скульптором очень схематично, обобщенно, как часть вселенной и символ совершенной формы", - сказала искусствовед.

В проекте Сергея Гриневича будут представлены новые произведения, которые до сих пор не экспонировались в Минске. Это фрагменты нескольких серий, над которыми автор работает уже несколько лет, - цикл, связанный с экологией, и серия работ на сакральную тематику. Задачей художника было ознакомить зрителя с разнообразием авторских интересов. В проект входят работы из серий "Біблейскія сюжэты" и ECO.-0-

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