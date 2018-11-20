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VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры откроется в Минске 22 ноября

Культура 20.11.2018 | 16:03
Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие VI Белорусской биеннале живописи, графики и скульптуры состоится в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства) 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников (БСХ).

"В экспозиции будут представлены более 400 работ 250 художников. Все они продемонстрируют разнообразие направлений, жанров, техник, которые существуют и развиваются в белорусской живописи, графике и скульптуре", - рассказал заместитель председателя по организационным и творческим вопросам союза художников Леонид Хоботов.

Он отметил, что в итоговую экспозицию профессиональная комиссия из авторитетных экспертов БСХ отобрала наиболее технически совершенные и высокопрофессиональные произведения. Кроме того, во время биеннале состоится конкурс, по итогам которого будут определены лучшие работы в номинациях "Живопись года", "Графика года" и "Скульптура года", а также обладатели первого, второго и третьего мест.

Первая биеннале прошла 10 лет назад и имела большой успех в культурной среде страны. Для художников такие крупные коллективные выставки - это не только настоящий праздник, результат напряженной творческой работы, встреча на одном экспозиционном пространстве разных поколений и мировоззрений, но и своеобразный исследовательский срез. "Такие экспозиции позволяют увидеть, какие вопросы решают современные художники во время своих творческих экспериментов. А для внимательных и заинтересованных зрителей - это уникальная возможность не только в одном месте познакомиться с лучшими и наиболее оригинальными произведениями, но и попробовать проанализировать то, что сейчас волнует белорусских творцов, насколько белорусское искусство способно реагировать на вызовы времени, а также соотносятся ли идейные и технические эксперименты с процессами, происходящими в аналогичных видах искусства других стран", - отметили в союзе художников.

VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры будет работать для посетителей с 23 ноября по 14 декабря.-0-

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Теги
анонс, выставка, искусство, Минск
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