VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры открылась в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры открылась сегодня в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства), передает корреспондент БЕЛТА.

На биеннале представлены лучшие работы, созданные за последние два года живописцами, графиками и скульпторами - членами Белорусского союза художников (БСХ). В экспозицию вошло около 400 работ 250 художников, которые демонстрируют разнообразие направлений, жанров и техник.

"На площадке Дворца искусств, которая с каждым годом все больше набирает света, красоты, эстетики и любви к искусству, сегодня представлена удивительная выставка-отчет белорусских художников, представивших свои прекрасные работы", - отметил известный скульптор Александр Шаппо.

Комиссия из авторитетных экспертов БСХ выбрала наиболее технически совершенные и высокопрофессиональные произведения, а их авторы стали участниками конкурса "Графика года", "Скульптура года" и "Живопись года". Сегодня жюри назвало лучших. В конкурсе "Графика года" в номинации "Оригинальная графика" первое место присуждено Александру Некрашевичу, второе - Антону Баранову, а третье - Валентине Шоба. Почетными дипломами наградили Зою Луцевич и Владимира Ловецкого. В номинации "Печатная графика" первое место занял Юрий Тареев, второе - Андрей Басалыга, третье - Марина Мороз. Почетные дипломы получили Андрей Якубов, Анна Мельникова и Ольга Никишина.

В "Живописи года" первое место присвоено Владимиру Концедайлову, второе - Геннадию Козелу, третье - Станиславу Гурскому. Почетными дипломами отмечены Елена Шлигель, Виталий Герасимов, Зоя Луцевич и Василий Костюченко.

Звание "Скульптура года" получила Ольга Орсик, второй в этой номинации стал Александр Миньков, третьим - Александр Шаппо, дипломами наградили Сергея Сотникова, Юрия Певнева и Кристину Кулагину.

Обладателя Гран-при и первого, второго и третьего мест биеннале объявят на закрытии выставки.

VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры будет работать для посетителей с 23 ноября по 14 декабря.

Первая биеннале прошла 10 лет назад и имела большой успех в культурной среде страны. Для художников такие крупные коллективные выставки не только настоящий праздник, результат напряженной творческой работы, встреча на одном экспозиционном пространстве разных поколений и мировоззрений, но и своеобразный исследовательский срез. Такие экспозиции позволяют увидеть, какие вопросы решают современные художники во время творческих экспериментов. Для внимательных и заинтересованных зрителей это уникальная возможность не только познакомиться с лучшими и наиболее оригинальными произведениями, но и попробовать проанализировать то, что волнует белорусских творцов, насколько белорусское искусство способно реагировать на вызовы времени, а также соотносятся ли идейные и технические эксперименты с процессами, происходящими в аналогичных видах искусства других стран.-0-