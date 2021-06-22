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22 июня 2021, 18:25

Видеофильм с 3D-реконструкцией довоенного Минска представлен в Национальном историческом музее

Фото музея
Фото музея

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Зруйнаваныя надзеі" к 80-летию начала Великой Отечественной войны открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое место на выставке занимает видеофильм трехмерной модели фрагмента городской среды 30-х - начала 40-х годов ХХ столетия. В нем были восстановлены ландшафт, планировочная структура, архитектурные доминанты, произведена гипотетическая реконструкция ряда построек, создающая неповторимую атмосферу довоенной столицы.

По словам директора Национального исторического музея Александра Храмого, выставка получилась точной и интересной. "Одним из наших партнеров в этом проекте стал Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. Та работа, которая была проведена его научными сотрудниками, исследователями, позволила создать чудесную реконструкцию довоенной части Минска, что до этого никому не удалось сделать. Ведь для такого подробного воссоздания сохранилось очень мало исторических артефактов ХХ века", - отметил он.

Ученый секретарь Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Антон Астапович рассказал о нюансах подготовки видеофильма. "Нужно было собрать библиографические материалы, которые связаны с планировочной структурой межвоенной архитектуры города. Для этой реконструкции необходимо было найти архивные материалы, чтобы воссоздать ландшафт, рельеф, знаковые каменные здания. Научно обоснован внешний вид дома Якуба Коласа, в котором жил автор с 1927-го по 1941 годы. Сегодня это территория парка Горького. Однако деревянные здания, представленные в фильме, показаны по аналогии с той застройкой, что существовала на тот период в Минске", - рассказал он.

Главный хранитель фондов литературно-мемориального музея Якуба Коласа правнучка автора Василина Мицкевич подчеркнула ценность выставочного проекта. Зрители могут увидеть, каким был довоенный Минск Якуба Коласа. "Начало войны - это важная дата, которую всегда нужно помнить. Эта трагедия принесла большие потери для нашей Беларуси. Семья Якуба Коласа не стала исключением. Средний сын классика Юрий Мицкевич, к сожалению, не вернулся с войны. Это было личным горем для семьи, особенно для отца, который даже в 1945 году ждал возвращения Юры. Когда эти надежды не оправдались, то рядом с домом он посадил дуб в честь своего сына", - рассказала она.

В экспозиции представлены фотоколлажи известного историка Владимира Лиходедова, которые демонстрируют вид Минска довоенного периода, изображения тех же кварталов после немецких бомбардировок первых дней войны и современный вид восстановленного, мирного города. Кроме того, публика сможет посмотреть на фотоматериалы из частной коллекции Павла Ростовцева.

Экспозиция создана при поддержке Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры и будет демонстрироваться до 2 августа.-0-

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