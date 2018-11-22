Видеовизитки детского "Евровидения-2018" перенесут финалистов в разные уголки Беларуси

Во время съемки визиток. Кадр из видео Белтелерадиокомпании

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеовизитки международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" перенесут финалистов в разные уголки Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Творческая команда Белтелерадиокомпании придумала 20 мини-историй. По режиссерской задумке, дети с помощью очков виртуальной реальности переносятся в разные уголки Беларуси. Видеовизитки будут показывать на больших экранах в "Минск-Арене" за несколько секунд до выхода участника на сцену", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Сейчас проходят репетиции участников финального шоу. "22-23 ноября пройдут вторые репетиции на сцене "Минск-Арены". Кроме того, финалистам конкурса песни предстоит ответить на многочисленные вопросы СМИ во время пресс-конференций. Для конкурсантов также подготовлена насыщенная культурная программа, что позволит им ближе познакомиться с Беларусью", - отметила руководитель пресс-службы.

Долгожданный финальный концерт детского "Евровидения-2018" начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time". А чтобы зрители шоу смогли по-настоящему окунуться в атмосферу музыкального праздника, организаторы приглашают приходить в "Минск-Арену" заранее - в фойе для них будет организована развлекательная программа.

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv

За всеми событиями Евронедели можно также следить в выпусках новостей и дневниках конкурса, которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).-0-