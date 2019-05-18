Виктор Дробыш: верю в успех певицы ZENA в финале "Евровидения"

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Продюсер певицы ZENA, которая представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", Виктор Дробыш отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что верит в успех юной исполнительницы в финале.

К конкурсу белорусской участнице помогает готовиться ее творческая команда и национальная музыкальная корпорация Виктора Дробыша. "ZENA уже победила, и это самое главное. Она привела Беларусь в финал, чем порадовала сотни тысяч людей. Я верю в ее успех и уверен в том, что за такими, как ZENA, будущее. Как сложатся места в финале - это, конечно, важно, но самое главное уже сделано", - сказал продюсер певицы.

ZENA - самая юная участница "Евровидения-2019". Ей всего 16 лет. Вместе с тем на счету певицы уже много побед. Она лауреат "Детской Новой волны - 2013", студент Академии популярной музыки Игоря Крутого, обладатель первой премии международного детского музыкального конкурса "Витебск-2014", победитель республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусi", финалист национального отбора конкурса песни детское "Евровидение" в 2015 и 2016 годах. ZENA обладатель первой музыкальной премии "Наша Лига - 2017" в номинации "Открытие года". Значимым проектом для артистки стала "Новая Фабрика звезд" на Муз -ТВ.

Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Певица ZENA исполнит свою песню "Like it" под номером 19.

РЕПОРТАЖ: В погоне за хрустальным микрофоном "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Накануне состоялась генеральная репетиция финального шоу. Жюри уже выставило свои оценки, зрители проголосуют сегодня.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-