Виртуальный квартирник, научный фестиваль, детская вечеринка: в Могилеве отметят День библиотек

13 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тематическими мероприятиями в Могилеве отметят День библиотек. Об этом БЕЛТА сообщили в библиотеке имени К.Маркса.

Начнется череда мероприятий сегодня, 13 сентября. Как рассказали в центральной городской библиотеке, проходить они будут как в интернете, так и в самих библиотеках города. "Сегодня стартует книжный кроссинг, где каждый желающий сможет подарить книгу библиотеке. В этот же день начнет работать программа лояльности "Только для своих" - все участники бесплатно получат специальную карту, которая предусматривает систему поощрительных бонусов, скидок и акций", - отметила заведующая отделом библиотечного маркетинга ЦГБ имени К.Маркса Елена Шепелева.

Основная масса мероприятий пройдет 15 сентября. Для онлайн-пользователей состоится розыгрыш книжного шедоу-бокса. Он пройдет в Instagram-аккаунте public_libraries_mogilev. "С самого утра в аккаунтах в социальных сетях будет проходить виртуальный квартирник, где каждые полчаса будут публиковаться новые видеопоздравления с Днем библиотек от наших коллег, писателей, друзей и читателей. В 10.00 современные книголюбы поделятся своими мыслями о том, какой они видят библиотеку сегодня - видео будут размещены на Youtube-канале", - рассказала Елена Шепелева.

В центральной городской библиотеке пройдет интерактивная игра для любителей книг. Площадка по мультипликации будет работать по адресу пр.Шмидта, 28. В социальных сетях состоятся мастер-классы по украшению детских комнат и аквагриму. А интеллектуалов ожидает тейбл-ток "Читать подано" в библиотеке-филиале №1 им. Я. Коласа (ул.Челюскинцев, 173). Также запланирована лекция "Птицы на миграции" от регионального природоохранного координатора по Могилевской области Екатерины Молотовой. Она пройдет в библиотеке-филиале №6 (пр.Шмидта, 28). Библиотека-филиал № 4 им. М.Ю. Лермонтова (ул.Народного Ополчения, 4) приглашает всех желающих стать участниками семейного научного фестиваля "Читай! Познавай! Твори!". Детская библиотека-филиал им. А.С. Пушкина (пр.Пушкинский, 36) для маленьких жителей областного центра организует краеведческую площадку "Открой свой Могилев!" с презентацией интернет-проекта "Детям о Могилеве". Детская библиотека-филиал №2 (ул.Циолковского, 10) приглашает гостей на вечеринку "Богатырские забавы, или приключение трех богатырей и коня Юлия".

Подробная программа мероприятий, посвященных Дню библиотек, размещена на сайте www.csgpb.mogilev.-0-