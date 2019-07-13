Виртуальный музей и предложение руки и сердца: 50 лет "Песнярам" отметили на "Славянском базаре"

13 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" завершился необычной музыкальной экскурсией по виртуальному музею национального достояния Беларуси и России - ансамбля "Песняры". Концерт, посвященный 50-летию ВИА, прошел в Летнем амфитеатре, передает корреспондент БЕЛТА.

Началась программа с напоминания о еще одной юбилейной дате. "В этом году 20 лет нашей интеграционной структуре, именуемой Союзным государством. За эти годы мы достигли главного: россияне не чувствуют себя иностранцами в Беларуси, а белорусы - в России. Но это наши будни. А сегодня праздник. Давайте радоваться творчеству!", - призвал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Он, не медля, перешел к награждению деятелей искусства и коллективов за их творческое воплощение идей дружбы Беларуси и России. В этом году дипломов удостоены режиссер Центра культуры "Витебск" Ирина Ковлена, художественный руководитель Московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин, Государственный Омский русский народный хор и юбиляр - государственный ансамбль "Песняры".

Этот вокально-инструментальный ансамбль под управлением Владимира Мулявина прославил славянскую песенную культуру далеко за пределами не только Беларуси, но и всего Советского Союза. В 1976 году они стали первым советским ВИА, выступившим в США.

Удивительно, что благодаря россиянину Мулявину белорусский язык услышали и полюбили миллионы людей в разных странах. Совершенно новое направление в музыке - авторские и народные композиции в их аранжировках и сегодня остаются источником вдохновения для многих молодых артистов. Как отметил один из ведущих концерта Александр Олешко, "мы все знаем наизусть их песни, многие выросли на них". И до сих пор говорим "спасибо" "Песнярам" за то, что они украшают нашу жизнь.

Доказали, как современно может звучать богатство этнографических музыкальных традиций, открывавшие концерт коллективы, включая этно-трио "Троица".

Многочисленные проекции на экранах сцены превратили ее в музейный зал, перед которым протянулась символическая красная ленточка. Честь перерезать ее предоставили старшей дочери Владимира Мулявина Марине и художественному руководителю государственного ансамбля "Песняры" Роману Козыреву. "В народе говорят: он жив, пока живы его музыка, пока ее слушают. Сегодня мы будем ее слушать", - сказала Марина Мулявина. А Роман Козырев подчеркнул, что это концерт-посвящение всем поколениям музыкантов, вокалистов ансамбль.

И началась прогулка по залам-песням в исполнении современных "Песняров" и не только: "Ой, Рэчанька", "Рушнiкi", "Чырвоная ружа", "Александрына", "Добры вечар, дзяўчыначка", "Алеся"... Знаменитую "Касiў Ясь канюшiну" подпевал сводный хор Летнего амфитеатра.

По задумке режиссера, известные хиты доверили исполнить популярным белорусским артистам - чтобы удивить зрителя новым звучанием. Петр Елфимов, Ян Женчак, маленькие артисты Национального центра музыкального искусства имени Мулявина и NAVIBAND.

Но композиции, которые неразвырно связаны с вокалистами классического состава "Песняров", оставили за ними. И публика с восторгом ловила то самое звучание конца прошлого века - "Вологду" в исполнении Анатолия Кашепарова и "Березовый сок" Леонида Борткевича.

Поздравили прославленный ансамбль и такие известные артисты, как Валерий Леонтьев, который в свои 70 лет просто покорил публику энергией и задором, которым и молодежь позавидует. Свой "Уголок России" привезла в подарок Варвара. "Путь" - посвящение родным по духу, любящим свободу "Песнярам" пропела их преданный фанат Ольга Кормухина. А всеми любимая "Беловежская пуща" прозвучала многоголосьем "Песняров" и группы "Сопрано Турецкого". Необычный микс в духе "Дискотека Авария" замешал Николай Тимофеев из песни "Ой, калядачкi". И оригинально дополнил песню "Жняя" саксофон великолепной Вероники Кожухаровой, которая еще и подарила публике фантастическую импровизацию - инструментальный полет шмеля.

"За полчаса до весны", "Молодость моя, Белоруссия" и другие - наследие "Песняров" так велико, что не уместить в один концерт. Зато места в наших душах хватит для каждой песни.

А еще творчество ансамбля соединяет сердца и рождает семьи. Так юбилейный вечер для вокалиста современного состава "Песняров" Артура Михайлова стал памятным вдвойне: при всех он сделал предложение своей девушке Ане и услышал заветное "да".-0-