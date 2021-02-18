Виртуальный музейный глоссарий создали в Гомеле

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Виртуальный проект "Музейный глоссарий" стартовал в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Организаторы взяли за основу алфавит как базу языка, в компактном виде заключающую в себе его многообразие. "Идея презентации объектов, городов и даже целых культур через алфавит не нова, но от этого не менее интересна. Виртуальный проект "Музейный глоссарий. Гомельский дворцово-парковый ансамбль от А до Я" предполагает рассказ о нашем ансамбле в самом широком аспекте: история и современность, архитектура, экспозиции, растительный и животный мир парка, коллекции, экспонаты, персоналии", - рассказали в музее.

Алфавитную идею сейчас активно используют музеи мира, чтобы познакомить онлайн-посетителей с основными терминами, фондами или экспозициями. Создаются своеобразные виртуальные словари. "Мы предлагаем нашим гостям нечто особенное. Отличительной чертой проекта является рассказ об истории музея, коллекциях, экспонатах через расшифровку необычных терминов и названий, а также слов, вышедших из употребления или имеющих непосредственную краеведческую привязку. К примеру, мутовка, кипрегель, обшлаг, жирандоль, бивак, Арзрум, Конс и Опа и другие", - отметили в учреждении.

В музее уверяют: глоссарий презентует загадочные и необычные предметы, происшествия и персоналии. Самый доступный способ изучения экспонатов - социальные сети музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.-0-