"Вишневый фестиваль" стал яркой и вкусной визитной карточкой Глубокого - первый зампред райисполкома

27 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный праздник "Вишневый фестиваль" за годы существования стал яркой и вкусной визитной карточкой Глубокого. Такое мнение высказал первый заместитель председателя райисполкома Александр Ворона перед началом театрализованного представления на главной сцене города, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый зампред поздравил всех с праздником и отметил его особую атмосферу. "Город в эти дни становится по-настоящему вишневой столицей. Фестиваль насыщен событиями и выделяется местным колоритом. Он пришелся многим по душе и стал яркой и вкусной визитной карточкой города. У него своя душевная аура, фестиваль наводит мосты между странами и народами, укрепляет дружественные связи. Приятно, что география участников форума с каждым годом расширяется", - сказал Александр Ворона.

По его словам, в этом году Глубокский райисполком подписал протоколы о намерении сотрудничества с двумя регионами из Молдовы и Польши. Всего в этом году на фестиваль приехали делегации из 11 стран.

Впервые на празднике присутствует первый секретарь посольства Японии в Беларуси Канацу Наото. Дипломат был приятно удивлен атмосферой фестиваля и обратил внимание на любовь жителей Японии и Глубокского района к вишне. "До приезда сюда я и не представлял, насколько интересный праздник проходит в городе. В нашей стране эту ягоду тоже любят и ценят, у нас это сакура. Для японцев она самое близкое растение и является символом счастья и начала жизни. Очень приятно, что в почете вишня и в Глубоком", - отметил Канацу Наото.

"Вишневый фестиваль" богат на встречи и искренние эмоции. Многие родственники жителей Глубокого из других городов и стран приезжают в гости к своякам именно в эти дни. Среди них и семья Пашкевичей из Лепеля: "Мы в Глубоком не в первый раз: привлекает колорит праздника, атмосфера. Очень любим пройтись по подворьям, попробовать различные вкусности с вишней (клецки очень удивили), что-нибудь покупаем у народных мастеров. Для нас фестиваль - хороший повод встретиться и провести время с родными".

Вишневый форум в Глубоком сегодня завершается. Финальный день праздника начался с торжественного шествия "В гостях у Вишни" и театрализованной программы. Впереди смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", концерт выпускницы Венской консерватории Юлии Лебеденко, торжественная регистрация брака "Вишневая свадьба" и конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Вишневые наигрыши". Последними аккордами фестиваля станут гала-концерт, фейерверк и дискотека для молодежи.

"Вишневый фестиваль" проводится в Глубоком в седьмой раз, в 2017 году он получил статус международного. В прошлом году на берегу озера Кагальное в центре города появилась резиденция "Вишневой королевы". Организаторами форума выступают Витебский облисполком и Глубокский райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова