"Вишневый фестиваль" в Глубоком в этом году пройдет в один день

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ставший уже традиционным праздник "Вишневый фестиваль" пройдет в Глубоком 25 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Фестиваль начнется театрализованным шествием к центральной площади, где в течение дня на сцене будет идти праздничная программа с концертами. Фестиваль заполнит весь центр Глубокого: будут работать подворья с угощениями, в сквере молодоженов состоится регистрация "Вишневой свадьбы". В городе организуют тематический квест, пройдут встреча в резиденции "Вишневой королевы", авто- и мотошоу, молодежный open air. Финалом фестиваля станет фейерверк и ночная дискотека.

Также на протяжении дня организуют благотворительную площадку, состоятся выставки фотографий и работ народных мастеров, соревнования по силовому экстриму и волейболу. На детской площадке возле озера Кагальное будут работать аттракционы.

"Вишневый фестиваль" состоится в Глубоком в восьмой раз, в 2017 году он получил статус международного праздника. В 2013 году в городе появилась скульптура вишни, в 2018-м на берегу озера Кагальное в центре Глубокого - резиденция "Вишневой королевы". Обычно фестиваль длится пять дней, нынешним летом его формат изменили из-за пандемии.-0-