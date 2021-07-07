Витебск готов к проведению "Славянского базара" - Сергеенко

7 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском облисполкоме прошло совещание по подготовке и проведению "Славянского базара" с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев рассказал, что подготовка к фестивалю выходит на финишную прямую. Серьезных проблем нет, остались небольшие штрихи. "Этот юбилейный фестивальный год должен войти в историю", - отметил губернатор.

Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий рассказал, что организационное вопросы решены, артисты из афиш подтвердили свое участие. На сегодня реализовано 26,3 тыс. билетов (52% от всего количества). По словам руководителя дирекции форума, в этом году будет девять больших проектов в Летнем амфитеатре. Недавно завезли сценическое оборудование, начался его монтаж. Также появится сценическая площадка на прогулочном теплоходе.

Докладывает директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий

Гостей будут обслуживать более 100 летних кафе и 30 объектов общепита. Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов подчеркнул, что городские коммунальные службы, транспорт, гостиницы и другие сферы готовы к творческому форуму. К фестивалю намерены открыть обновленный участок ул.Гагарина. "Сделано 2,2 км, остается 1 км, но до "Славянского базара" работы будут завершены", - сказал градоначальник. Он также обратил внимание, что во время ремонта дороги движение транспорта не останавливалось.

Общаясь с журналистами, Игорь Сергеенко отметил, что у него сложилось позитивное впечатление от программы и планов по проведению форума. "Фестиваль в этом году особенный, ведь он юбилейный. Несмотря на попытки его не замечать или умалять значение, "Славянский базар" будет жить и развиваться. Службы города готовы к форуму, буквально через неделю атмосфера в городе будет праздничная", - сказал он.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля. Красной нитью в концертах фестиваля будут проходить темы Года народного единства, 30-летия творческого форума и СНГ. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). На "Славянский базар" приедут представители 33 стран и порядка 5 тыс. артистов. К форуму издадут юбилейную книгу и буклет-альбом, который покажет, как менялась сценография в Летнем амфитеатре за 30 лет.

Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств. Первый иностранный зритель 5 июля въехал в Беларусь из Латвии.-0-

Фото Александра Хитрова