Витебск на три дня погрузится в фестивальную атмосферу "Арт-парада"

7 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" пройдет 8-10 января. Участники выступят в концертном зале "Витебск", сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В конкурсной программе в номинациях "Вокал" и "Хореография" примут участие молодые творческие коллективы и исполнители из Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины. Сотни участников приедут в столицу "Славянского базара". Оценивать выступления будут известные артисты, среди них обладатели Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" разных лет. Во время творческого форума пройдут мастер-классы.

На гала-концерте 10 января станут известны имена победителей. Специальным призом для них будет приглашение участвовать в проектах XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в 2020 году. Кроме того, на сцене публика увидит выступления жюри и почетных гостей форума: Алены Ланской, Руслана Алехно, Адильхана Макина (Казахстан), Илоны Багеле (Латвия) и Влада Сытника (Украина).

Учредителями фестиваля стали Центр культуры "Витебск" - дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и одна из турфирм города. Проект проводится при поддержке Витебского горисполкома.-0-