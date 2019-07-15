Витебск прощается со "Славянским базаром-2019": яркие моменты международного форума искусств

XXVIII Международный форум искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня торжественно закрывается. Но город над Двиной еще два дня продолжит жить атмосферой фестиваля. Дополнительные мероприятия запланированы на 16-17 июля. На основных площадках Витебска выступят артисты, пройдут театральные встречи, продолжится фестивальный интерактив и на улицах города. Самые яркие моменты Международного форума искусств "Славянский базар-2019" - в обзоре БЕЛТА.
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