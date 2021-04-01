Витебская филармония и Коласовский театр запустили акции для публики

1 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная филармония и Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа проводят акции для своих слушателей и зрителей, сообщили БЕЛТА в учреждениях культуры.

Витебская филармония для ценителей музыки запускает акцию "1+1=3". В апреле при покупке двух билетов на филармонический концерт третий можно получить бесплатно. Этот бонус распространяется только на выступления артистов областной филармонии.

Коласовский театр ввел для постоянных любителей сценического искусства карту лояльности. Ее смогут бесплатно получить те, кто приобретет билеты на вечерние репертуарные спектакли. После накопления на карте четырех штампов зритель получит пригласительный билет на одного человека на спектакль театра. Карта лояльности не имеет срока действия, при ее закрытии можно получить следующую.-0-