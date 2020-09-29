Витебская филармония откроет новый сезон концертом симфонического оркестра

29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная филармония 1 октября, в Международный день музыки, откроет новый сезон концертом симфонического оркестра. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель филармонии Владимир Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

Своим выступлением публику порадует симфонический оркестр филармонии под управлением Владимира Белявского. Коллектив - фаворит витебского слушателя, особо востребованы летние концерты в формате open air. "Отличительной особенностью станет участие в концерте одаренной молодежи Витебщины. Это юная пианистка Мария Скоринова (ей 12 лет), флейтист Александр Ермаков (12 лет). Также выступят Сергей Пенкин, органистка Екатерина Иванова, которые преподают в Витебском государственном музыкальном колледже имени И.И.Соллертинского. Возраст участников - от 12 до 30 лет", - отметил Владимир Бабарико.

В программе вечера - произведения Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Антонина Дворжака, Александра Гильмана, Алека Роули и Евгения Магалифа. Орган будет звучать вместе с оркестром.

В новом сезоне коллектив витебской филармонии будет продолжать дарить публике образцы лучшей классической музыки, по возможности приглашать талантливых музыкантов из-за рубежа, организуют проекты для детей и будущих мам. В декабре, если пандемия не изменит планы, намерены провести традиционный Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского.-0-