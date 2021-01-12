Витебская филармония подготовила праздничный концерт с музыкой из фильмов

12 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Эстрадно-симфонический концерт "Новогодняя история" подготовил симфонический оркестр Витебской областной филармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Музыкальный вечер пройдет 14 января в 19.00. Оркестр выступит под управлением своего художественного руководителя Владимира Белявского.

"В программе концерта атмосферная музыка из оскароносного мюзикла "Чикаго" и романтической истории "Моя прекрасная леди", рождественские мотивы из знаменитого фильма "Один дома", джазовые попурри Гершвина и Портера. Также публику ждет советская новогодняя классика - "А снег идет" Андрея Эшпая", - отметили в филармонии.

Выступления симфонического оркестра Витебской областной филармонии пользуются неизменным успехом у слушателей. Особо популярны традиционные летние концерты закрытия филармонического сезона в формате open-air.-0-