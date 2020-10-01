Витебская филармония приглашает детей побывать "В гостях у Короля"

1 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Концерты органной музыки для детей "В гостях у Короля" пройдут 3 и 25 октября в Витебской областной филармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Музыкально-познавательная программа познакомит слушателей с историей происхождения, устройством и техническими возможностями грандиозного и величественного музыкального инструмента - органа. Ведущая в увлекательной форме расскажет историю органной музыки от истоков и до наших дней. Все это проиллюстрируют видеопрезентациями.

"Юные слушатели будут иметь возможность насладиться волшебными звуками короля музыкальных инструментов в зале филармонии. Вероника Богданович-Язвинская, в исполнении которой прозвучит музыка Баха, Букстехуде, Шуберта и других композиторов, продемонстрирует всю красоту, мощь и богатство звучания органа", - отметили в филармонии.

Помимо Вероники Богданович-Язвинской в концертах будут участвовать Елена Гракова (сопрано) и Александра Полетаева (флейта).-0-