Витебская филармония приглашает малышей на познавательные концерты

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной филармонии 14 и 22 ноября пройдут циклы музыкальных программ "Сказки куклы Ляли" для малышей, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Цикл программ классической музыки для детей дошкольного возраста и их родителей стал смысловым продолжением музыкальных встреч для будущих мам "Соткать душу из нот". "Маленькие зрители получают возможность услышать тембры различных музыкальных инструментов, поиграть на несложных шумовых и мелодических инструментах вместе с музыкантами, спеть. Музыкальное воспитание развивает в малыше способность слушать и слышать, чувствовать, двигаться, а главное - мыслить. Музыка открывает для ребят мир новых образов и впечатлений", - отметили в филармонии.

В программе Михаил Огинский, Сергей Рахманинов, Фредерик Шопен и другие композиторы. Исполнят произведения Татьяна Мовля и Татьяна Шахрай. Проведет мероприятия Татьяна Савицкая.-0-