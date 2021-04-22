Витебская "Лялька" отметит свое 35-летие праздничным капустником и спектаклями

22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на этой неделе Белорусский театр "Лялька" отмечает свое 35-летие и приглашает гостей на приуроченные к дате мероприятия, сообщили БЕЛТА в театре.

Сегодня в театре откроется выставка художников Вячеслава Шайнурова и Дмитрия Горолевича. Первый оформляет спектакли, второй создает куклы для постановок. Вечером 22 апреля артисты покажут спектакль "Мастак. Вяртанне ў Віцебск", посвященный Марку Шагалу.

Основные праздничные мероприятия пройдут в выходные 24 и 25 апреля. В субботу организуют развлекательную программу для детей, выступят артисты на ходулях, будут конкурсы и выступление цирковой студии.

Для зрителей подготовили спектакль "Ох і залатая табакерка". Вечером гостей ждет праздничный капустник с приглашенными бывшими работниками "Ляльки", интересными гостями и награждениями представителей коллектива. В программе также авторские номера артистов и сюрпризы.

В воскресенье, 25 апреля, для публики разных возрастов подготовили игры, забавы, конкурсы. На глазах гостей будут делать куклы, можно будет познакомиться со сказочными героями и выставкой театральных костюмов. Артисты покажут "Лялечны mix", спектакль "Насарог і Жырафа" и капустник.

В 1985 году при Белорусском государственном драматическом театре имени Якуба Коласа начала работу труппа артистов-кукольников. 20 апреля следующего года прошла первая премьера коллектива - спектакль "Дзед і Жораў". Этот день традиционно празднуется как день рождения "Ляльки". В 1990 году труппа отделилась и стала самостоятельным театром. В 2000 году артисты Белорусского театра "Лялька" получили почетное звание заслуженного коллектива Республики Беларусь.-0-