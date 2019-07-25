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Витебские спасатели представят на выставке фотопортреты своих коллег

Культура 25.07.2019 | 07:53
Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели Артем Диканов и Артем Нощенко при поддержке Витебского областного управления МЧС представят сегодня в областном краеведческом музее фотовыставку No fear, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции 20 работ, на которых авторы решили показать работу спасателей, несущих службу, их боевые будни. Проект No fear - коллекция фото спасателей, работающих в пожарном аварийно-спасательном отряде "Витязь" в Витебске.

"Люди, готовые рискнуть жизнью ради другого человека, есть не только в кино, но и в реальной жизни. Они не носят ярких плащей, костюмов, не говорят пафосных речей. Они просто добросовестно выполняют свои служебные обязанности", - отметили в музее.

Выставка продлится по 18 августа.

Пожарный аварийно-спасательный отряд "Витязь" служит примером доблести и профессионализма. За год дежурные смены отряда по тревоге выезжают около 2 тыс. раз, ежегодно работники отряда спасают более 100 человек.-0-

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Теги
Витебская область, выставка, МЧС
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