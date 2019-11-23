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23 ноября 2019, 21:36

Витебский коллектив стал обладателем главной премии фестиваля современной хореографии

23 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня огласили обладателей премий Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) среди белорусских коллективов. Победителем стал местный коллектив - театр-студия современной хореографии под управлением Дианы Юрченко, передает корреспондент БЕЛТА.

I премию конкурса завоевала театр-студия современной хореографии под управлением Дианы Юрченко из Витебска (за работу "Девы"). II премии удостоен проект Дмитрия Беззубенко (кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств). Решением жюри III премия была разделена на две равнозначные. Их получили столичные коллективы - танцевальный проект Ольги Рабецкой и проект We are art (хореография Александра Демянова).

Председатель жюри, известный хореограф Раду Поклитару поблагодарил конкурсантов за насыщенные дни, а зрителей за преданность творческому форуму. "Ежегодно на фестивале полный зал. Витебские зрители делают счастливыми всех выходящих на сцену. Думаю, такой знающей, умеющей понимать танец публики нет нигде в мире", - отметил он.

Еще несколько коллективов получили специальные премии фестиваля. Спецпремия "За смысловое наполнение" уехала в Минск. Ею удостоена мастерская современного танца под руководством Михаила Каминского (кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств). Специальную премию "Постскриптум" вручили проекту Евгении Романович (Гродно).

Также наградили специальной премией имени Евгения Панфилова (присуждается лучшему хореографу по итогам конкурса). Ее обладателем стал Егор Ярош из Минска. Для него член жюри конкурса, генеральный менеджер Ballet Preljocaj (Франция) Николь Сейд подготовила еще один сюрприз. Она пригласила Егора во Францию для работы над новыми постановками. Молодой артист с удовольствием согласился и поблагодарил за доверие.

IFMC-2019 проходил 18-23 ноября. Афиша творческого форума была представлена разноформатными постановками. Состоялись мировая премьера балета "Вий" в исполнении академического театра "Киев модерн-балет". Постановку увидели сразу на двух сценах: на витебской - КЗ "Витебск" и минской - Большой театр оперы и балета. Пермский государственный театр "Балет Евгения Панфилова" привез две премьеры: одноактные балеты "Лабиринт" и "Человек воздуха". На закрытии фестиваля публике представили лучший спектакль международного форума танца Tanzmesse-2018 в Дюссельдорфе "Oskara" в исполнении компании танца Kukai Dantza (Испания).-0-

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