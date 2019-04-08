Витебскую художественную школу благодаря новым документам можно изучать бесконечно - ученый

8 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Историю и наследие Витебской народной художественной школы можно изучать бесконечно, чему способствуют новые источники. Такое мнение на пресс-конференции высказал историк искусства, исследователь Александр Лисов, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема витебского искусства имеет международное значение, она серьезно воспринимается в мире. "Постоянно открываются новые источники, которые дают возможность по-другому говорить о том, что кажется хорошо известным. Витебскую художественную школу можно исследовать бесконечно, не говоря о наследии крупных фигур, связанных с ней, - Марк Шагал, Эль Лисицкий, Казимир Малевич", - отметил специалист.

Важным в мире ученых стало открытие архива литературоведа и историка искусства Николая Харджиева. Уже вышли два тома документов из трех планируемых. "В них есть своя специфика, Харджиев избирательно относился к фигурам русского авангарда. У него есть огромный массив документов, связанных с жизнью и творчеством Эль Лисицкого, Казимира Малевича, но он с некоторым предубеждением относился к Марку Шагалу и не считал его художником из круга авангардистов, - добавил ученый. - Кроме того, в прошлом году был опубликован дневник Льва Юдина, одного из витебских учеников Малевича. Издание по дням показывает, как работали в стенах народного художественного училища, что дает возможность для самого разнообразного анализа".

По словам ученого, иногда знакомый материал открывается по-другому, когда появляется новое исследование, в том числе региональное. Например, тема УНОВИСа - группы художников, возникшей в Витебске. Тогда у Малевича была идея сделать сеть таких организаций в городах послереволюционной России. "Раньше тема филиала УНОВИСа в Оренбурге была не разработана, а теперь по ней есть монография. Сейчас мы знаем, как идеи группы художников из Витебска доходили в другие города. Это по-новому показывает масштаб тех явлений, которые связаны с городом. Тема очень живая", - сказал Александр Лисов.

Международная конференция, посвященная 100-летию создания Витебского народного художественного училища (ВНХУ), пройдет в областном центре 9-10 апреля. Основными площадками ее проведения будут Арт-центр Марка Шагала и Музей истории ВНХУ. Участниками мероприятия станут 15 исследователей из Беларуси, России, Нидерландов, США, Германии, Великобритании.-0-