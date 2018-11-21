"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" планируют презентовать на международных выставках

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехтомное издание "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" планируют презентовать на международных книжных выставках, сообщила сегодня журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова во время торжественной церемонии презентации издания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - это знаковый, уникальный проект, который несомненно войдет в сокровищницу белорусского книгоиздания. Проект глубокий по содержанию, но что для нас важно - выпущен в богатом художественном и полиграфическом оформлении. Думаю, атласу необходимо принять участие в национальном конкурсе "Искусство книги", который состоится в январе 2019 года, а затем в международном конкурсе "Искусство книги" государств - участников СНГ, потому что это издание непременно будет удостоено высоких наград. И, конечно же, мы приглашаем к участию с практически готовой презентацией создателей атласа на крупнейший книжный форум нашей страны - ХХVI Минскую международную книжную выставку-ярмарку, которая будет проходить 6-10 февраля следующего года", - подчеркнула Елена Павлова.

Издание "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - это первое уникальное научно-справочное картографическое произведение, которое наиболее полно отражает историческое прошлое белорусского государства и представляет собой колоссальный совместный труд белорусских ученых и картографов.

"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" презентовали в Национальной библиотеке Главная идея фундаментального четырехтомного издания "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - дать широкому кругу общественности полное, наглядное и научное представление об истории Беларуси от древности до наших дней.

Основную роль в организации работ по созданию атласа, выполнение картографических работ и его финансирование осуществило РУП "Белкартография" Государственного комитета по имуществу. Несомненная заслуга в подготовке издания принадлежит ученым института НАН Беларуси, Белорусского государственного университета, специалистам Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, иных государственных органов и организаций.-0-

Фото Оксаны Манчук