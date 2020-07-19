Влад Сытник: "Славянский базар" - это глоток свежего воздуха в такое тяжелое время

19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. "Славянский базар" - это глоток свежего воздуха в это тяжелое время. Такое мнение высказал во время пресс-конференции членов жюри детского музыкального конкурса "Витебск-2020" певец, лауреат I премии XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017" Влад Сытник, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Украины в жюри конкурса поблагодарил Беларусь и оргкомитет фестиваля за их работу и возможность приехать в Витебск. "Для всех нас, гостей, "Славянский базар" - это глоток свежего воздуха в такое тяжелое время. Спасибо за смелость и несгибаемый характер, - сказал он. - Сейчас артисты переживают непростой период. Надеюсь, вся эта смута скоро развеется и мы будем ездить друг к другу в гости и выступать".

По приезду в Украину Владу Сытнику предстоит провести две недели на карантине. "Ради "Славянского базара" я готов на это пойти", - добавил артист.

Журналисты поинтересовались у членов жюри, как в их странах обстоят дела с концертами и массовыми мероприятиями. По словам певицы из Молдовы Кристины Скарлат, коллеги завидуют, что она сможет сегодня выступить на сцене в Витебске. Председатель жюри детского конкурса Александр Солодуха добавил, что все уже соскучились по сцене, аплодисментам и зрителям.

В Витебске сегодня подвели итоги международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" на "Славянском базаре". Гран-при завоевала белорусская участница Ангелина Ломако.-0-