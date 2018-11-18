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Владимир Конкин: меня задело, что мой товарищ будет актером, а я – лишь историком

Культура 18.11.2018 | 09:33
Фото 1001material.ru
Фото 1001material.ru

В 22 года за сыгранную роль Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь" он был отмечен премией Ленинского Комсомола. Затем были главные роли в фильмах "Романс о влюбленных","Аты-баты, шли солдаты..." А когда вышла картина "Место встречи изменить нельзя ", он для многих стал обожаемым Шараповым. Заслуженный артист России Владимир Конкин дал откровенное интервью газете 7 Дней.

– Ваш отец – офицер, коммунист. Вы разделяли его убеждения? Ведь вы так выразительно сыграли Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь"!

– Отец был действительно убежденным коммунистом. Приведу лишь один пример. Он был делегатом съезда КПСС в 1961 году. Когда вернулся домой, помню, как он закричал: " Сынок, дорогой, ты будешь жить при коммунизме!." Естественно, эта восторженность передалась от отца мне, несмотря на то, что я был тогда еще в третьем классе. Мне этот год запомнился несколькими важными событиями, например, в Советском Союзе произошла денежная реформа, то есть поменялись денежные купюры и их стоимость. До этого события купюры были большие, длиной с книгу, и несколько штук уже наполняли карман или кошелек. Помню, мама меня посылала за молоком в магазин с рублем... А еще в этот год Юрий Гагарин полетел в космос, и многие захотели стать космонавтами.

Только когда я уже был в зрелом возрасте, отец мне рассказал, что родной брат моего деда был белогвардейцем. Получалось, что дед, воевавший в Красной армии, сражался против своего родного брата, который был в белой армии. Потом, после окончательной победы Красной армии мой двоюродный дед бежал в Италию, где прожил всю жизнь и очень страдал вдали от Родины. Когда я уже стал популярным актером, мне позвонили и сказали, что меня разыскивает Джованни Конкин – мой родственник. Мы встретились, и это оказался внук того деда, который бежал за границу.

– Вы с детства мечтали быть актером?

– Отец любил живопись, водил меня по выставкам, а мама – в театр, мы пересмотрели весь городской репертуар. Я увлекался филателией, хорошо знал географию, историю, учился в школе с историческим уклоном. Участвовал в различных конкурсах, а в десятом классе на Всесоюзной олимпиаде по истории в Ленинграде завоевал серебряную медаль, прочитав доклад про Степана Разина. Благодаря этому представилась возможность поступать без экзаменов на исторический факультет. Мама была счастлива, но я встретил одноклассника Сережу, который после окончания школы намеревался поступать на актерский факультет Саратовского театрального училища. Меня задело, что мой товарищ будет актером, а я, так успешно выступавший в школьной самодеятельности, – лишь историком. В итоге стал играть в самодеятельном театре "Молодая гвардия". После окончания школы, не задумываясь, поступил в Саратовское театральное училище.

Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Романс о влюбленных"
Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Романс о влюбленных"

– Правда, что у вас был порок сердца?

– Да. С мая по позднюю осень я был на даче, дышал свежим воздухом, пил парное молоко и читал книги. Мама научила меня читать в пять лет. Ел много фруктов, потому что мне нужны были витамины, и икру. Бутерброды с икрой мне настолько надоели, что я их прятал в диван, и однажды мама обнаружила этот склад и была очень расстроена.

– После окончания театрального училища вы работали в Харьковским ТЮЗе. А как попали в фильм "Как закалялась сталь" на роль Павла Корчагина?

– Наверное, волею судьбы. Ассистент режиссера киностудии имени Довженко Олег Фиалко ездил по городам Советского Союза и искал актеров для будущего фильма. Мое фото он увидел случайно в фойе Саратовского театрального училища, где были вывешены фотографии выпускников, и привез его в актерский отдел киностудии. И вскоре в Харькове я получил две телеграммы. Одну – из Саратова, что у меня родились близнецы, а вторую из Киева – меня приглашают на роль Лещинского в фильме "Как закалялась сталь".

Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Как закалялась сталь"
Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Как закалялась сталь"

- Когда я приехал на киностудию, режиссер фильма Николай Мащенко в эпизоде, где Лещинский дерется с Корчагиным, сказал, что драться нужно по-настоящему. Я думал, он только меня попросил, а оказалось, что и двух моих соперников он попросил о том же. После первого удара у меня был рассечен подбородок, все лицо в крови. У режиссера возникли сомнения: должен ли я играть Лещинского? И он попросил почитать стихи или прозу. Я прочитал Маяковского. В результате Мащенко сказал, что я должен играть Цветаева – антипода Корчагина. В начале съемочного процесса состав исполнителей главных ролей выглядел так: я – Цветаев, Корчагина играл Николай Бурляев, Наташа Бондарчук – в роли Тумановой. Кстати, именно тогда между Бурляевым и Бондарчук возникли романтические отношения и они поженились. А Риту Устинович должна была играть Наталья Сайко, но в результате я сыграл Корчагина, а Сайко – Тоню Туманову. И получилось все внезапно. Оказалось, что Мащенко показал отснятый материал худсовету, где были Быков, Параджанов, они посоветовали режиссеру дать роль Корчагина мне. Кстати, вы знаете, что это уже была третья экранизация романа Островского? И что роман " Как закалялась сталь" был переписан Кольцовым, чтобы подчистить ужасы той действительности, которые описал Островский?

– А для чего понадобилась третья экранизация романа "Как закалялась сталь"?

– Потому что ЦК ВЛКСМ поставил задачу пропаганды строительства БАМа, и нужны были добровольцы. Надо было поднять дух молодых строителей коммунизма.

– Фильм героический. А были на съемках забавные моменты?

– Вы помните эпизод, когда в конце фильма Тая везет Корчагина на коляске, а навстречу бежит мама и говорит, что книга сына будет издана? Так вот, в этой сцене сверху я был одет в гимнастерку и... свои любимые джинсы "Вранглер", потому что время поджимало и я не успел переодеться.

После премьеры "Как закалялась сталь" я был делегатом съезда ВЛКСМ, и там в кулуарах к группе кинематографистов подошел Брежнев. Всех обнял, а меня еще и поцеловал, прошамкав при этом: "Помню, помню".

– Ваши поклонники мне не простят, если я не спрошу о съемках фильма "Место встречи изменить нельзя".

– Приступая к съемкам по книге братьев Вайнервов "Эра милосердия", мы много чего переделали. Например, название фильма "Место встречи изменить нельзя" придумал Фейсин, главный редактор телевизионного объединения "Экран". Он же сохранил жизнь Варе Синичкиной, которая в книге погибает. Если бы не было финала, когда Синичкина с подкидышем на руках ждет Шарапова, не зная, вернется он или нет, мы бы стали родоначальниками бесконечных ментовских сериалов, которые заполонили телевидение. Например, я предложил Говорухину, чтобы у меня стояло пианино, и оно сыграло свою роль в фильме. Помните, Высоцкий на нем сыграл Вертинского? Это была полная импровизация, которая вошла в фильм. Высоцкий давил на всех, и я очень переживал, пока не привык к его капризам.

Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

У нас были сложные отношения с Высоцким. Но, несмотря на это, много раз был у него в гостях. Володя приглашал меня послушать музыку, потому что у него дома была шикарная для того времени аппаратура.

Ко времени съемок фильма у Высоцкого была огромная популярность, и поэтому все хотели его увидеть, пообщаться. И даже когда снимали сцены ночью, немалое количество поклонников жадно наблюдали за своим кумиром из-за ограждений съемочной площадки. Однажды я был свидетелем сцены оборотной стороны популярности.

Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Фото m.kino-teatr.ru. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Помню, только мы с Высоцким отрепетировали сцену с режиссером и он сделал несколько шагов от нас с Говорухиным на перекур, услышали его жуткий рев. Оказалось, поклонница прорвалась за ограждение и настолько была возбуждена, что не могла разговаривать. От психологического стресса с невероятной силой укусила Высоцкого за плечо. Хорошо, что на Володе был кожаный плащ, который вы помните по фильму, иначе бы последствия были плачевными. Пришлось нам с Говорухиным, схватив ее за руки и ноги, спасать артиста. После этого дикого случая режиссер договорился о том, чтобы на съемочной площадке дежурил милицейский уазик, куда в перерывах съемки милиционер отводил Высоцкого и закрывал его на ключ, чтобы Володя там мог отдохнуть и перекусить.

Артур МЕХТИЕВ

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