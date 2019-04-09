Владислав Мисевич в год 50-летия ВИА "Песняры" презентовал книгу об ансамбле

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги Владислава Мисевича "Песняры. Я роман с продолженьем пишу..." в год 50-летия легендарного ВИА "Песняры" состоялась сегодня в пресс-центре Дома прессы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"При написании книги было самым сложным не отступить от правды. Максимально рассказать о том, как все было, и в то же время никого не обидеть. Насколько это удалось, покажет время", - отметил автор книги, один из основателей ансамбля "Песняры" заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич.

По его словам, не менее трудным было определиться с названием книги. "Несколько месяцев ушло на оформление обложки и название. Рабочее название было другим. Было много дискуссий. В итоге пришли к такому названию", - подчеркнул автор издания.

Книга вышла тиражом около 3 тыс. Но с учетом возросшего спроса планируется дополнительный тираж.

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