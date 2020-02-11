Влияние УНОВИСа на мировую художественную культуру обсудят на конференции в Витебске

11 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Влияние УНОВИСа на мировую художественную культуру ХХ века обсудят на международной научно-практической конференции в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие, являющееся одним из главных событий масштабной программы проекта #UNOVIS100, пройдет 12-13 февраля в Музее истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ). Для участия в нем в Витебск впервые приедут внучатые племянники Казимира Малевича - Ивона Малевич, Станислав и Александр Богдановы, правнучка Лазаря Лисицкого Валерия Лисицкая. Среди участников также ведущие исследователи истории русского авангарда из Государственной Третьяковской галереи, куратор русского искусства Музея Ван Аббе в Эйндховене Виллем Ян Рендерс, сотрудники Городского музея Амстердама, белорусских университетов и музеев.

На конференции детально рассмотрят феномен УНОВИСа, проанализируют историю и деятельность творческого объединения, процессы взаимовлияния УНОВИСа и мировых художественных школ первой трети ХХ века, проведут сравнительный анализ процессов формообразования в новейших течениях искусства ХХ - ХХI вв. Интересным моментом обещает стать обсуждение современных художественных практик и работа в секции "Издательские проекты: история и теория авангарда, новаторские художественные школы ХХ века, творческие портреты".

Своеобразным продолжением конференции 15 февраля в Национальном художественном музее Беларуси (Минск) станет первая в стране персональная выставка работ Лазаря Хидекеля - уроженца Витебска, ученика Марка Шагала и Казимира Малевича, одного из самых молодых основателей УНОВИСа. Его сын, всемирно известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой, доктором искусствоведения Региной Хидекель, также приедут в Беларусь для участия в конференции и открытия выставки. В экспозиции будет представлено около сотни оригинальных работ и документов УНОВИСа.

Еще одним ярким мероприятием проекта #UNOVIS100 в Витебске станет пятичасовой вечерне-ночной перформанс SupremШторм. 13 февраля в концертном зале "Витебск" с 19.00 будут выступать художники, дизайнеры, музыканты, диджеи, поэты, актеры, кинорежиссеры, фаерщики. В день 100-летия, утром 14 февраля в Музее истории ВНХУ пройдет церемония гашения художественного маркированного конверта, выпущенного РУП "Белпочта" к 100-летию объединения.

Ранее специально к юбилейной дате в Музее истории ВНХУ открылась выставка Давида Якерсона, руководителя скульптурной мастерской училища и видного деятеля УНОВИСа. В экспозиции "Давид Якерсон. #UNOVIS100" представлены эскизы для украшения Витебска к годовщине Октябрьской революции 1918 года, супрематические композиции, гипсовые макеты витебских памятников Карлу Марксу и Карлу Либкнехту 1920 года, карандашные наброски видов города того времени. Выставка продлится до конца марта.

"УНОВИС - национальное достояние, которое интегрирует нашу культуру в европейскую и мировую. Именно признание и прославление этих имен на Родине будет способствовать тому, что УНОВИС будет звучать в мире наравне с явлением БАУХАУС. Ровно сто лет спустя в Беларуси впервые представлена возможность увидеть вживую уникальные работы, созданные в Витебске в 1920-е годы", - отметил директор Центра белорусско-еврейского культурного наследия Захар Дудинский.

100 лет с момента создания знаменитого художественного объединения УНОВИС, основанного в Витебске по инициативе Казимира Малевича, отмечается 14 февраля. Специально к этой дате приурочен проект #UNOVIS100, связанный с историей первой школы супрематизма в мире. Его организаторами выступают Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) и компания А1.-0-