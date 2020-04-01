Вместо конкурса "Евровидение-2020" состоится специальный концерт

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", который в нынешнем году из-за коронавируса отменили, организуют специальное шоу. В нем примут участие музыканты, которые должны были выступить на смотре этого года, сообщается на сайте Eurovision.tv.

"К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Вместо этого мы намерены объединить Европу 16 мая с помощью уникальной телевизионной программы в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения", - заявил Йон Ола Санд, исполнительный директор "Евровидения".

Специальное шоу Europe Shine A Light покажут 16 мая в 22.00 по минскому времени (21.00 CEST), во внеконкурсном формате оно отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году. Ожидается, что артисты исполнят хит "Евровидения-2019" с объединяющим текстом, подходящим для текущей мировой ситуации, отметили организаторы шоу. К участию также пригласят звезд "Евровидения" прошлых лет, они исполнят хиты песенного конкурса в культовых европейских местах.

Вести программу будут нидерландские артисты Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

Ожидается, что концерт будет длиться около двух часов. Более подробную информацию о составе и списке вещателей, которые будут транслировать его, обнародуют в ближайшие недели. Шоу также будет транслироваться на официальном YouTube-канале "Евровидения".

Исполнительный продюсер "Евровидения-2020" Ситсе Баккер заявил: "Мы хотим сделать шоу, которое не только привлечет внимание к 41 артисту, но и вдохновит тех, кто сейчас находится дома, людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена".

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. 18 марта Европейский вещательный союз заявил об отмене песенного состязания из-за коронавируса. Это первый за всю историю "Евровидения" случай отмены конкурса. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение с 10 по 16 мая провести "Неделю "Евровидения", призвав радиоорганизации ЕВС по всей Европе посвятить эфирное время конкурсантам нынешнего года, а также богатой истории "Евровидения".-0-