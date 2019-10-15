Внеконкурсные программы игрового и документального кино "Лістапада-2019" представили в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеконкурсные программы игрового и документального кино XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" представили сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Шесть секций будут включены во внеконкурсную программу игрового кино: "Специальные показы", "Мастер-класс", "Львы, медведи, пальмовые ветви", "Полуночные страсти", "Однажды на Востоке", "Российские премьеры".

Внеконкурсная программа документального кино будет представлена на таких секциях, как "Лауреаты фестивалей", "Моя семья и другие звери", "Про любовь", "Вечер польского документального кино", "Кино о кино", "МузыкаДок", "Исторические хроники", "Киноархив. Фильмы, которых могло не быть".

На полях кинофестиваля будет показана и программа, объединяющая документальное и игровое кино, включающая в себя 21 фильм, которые покажут на секциях "Артстрим", "Без пяти минут "Оскар", "Женские истории", "Киноязык. Иной синтаксис".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

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