Во Дворце Республики выступит хор имени М. Е. Пятницкого

22 февраля в Большом зале Дворца Республики выступит легендарный коллектив с более чем столетней историей – Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

Коллектив по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан 2 марта 1911 года выдающимся исследователем и собирателем русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом.

Редко творческие коллективы обладают таким завидным долголетием, как хор имени Пятницкого – больше века этот коллектив выступает на сцене и продолжает оставаться интересным, современным, сохраняя при этом лучшие традиции. О хоре созданы художественные и документальные фильмы, написаны книги, выпущено множество пластинок и дисков.

В нем работают юноши и девушки более чем из тридцати регионов России, среди них сорок семь лауреатов всероссийских, международных и региональных конкурсов молодых исполнителей. С 1989 года и до настоящего времени хор имени Пятницкого возглавляет народная артистка России, лауреат премии Правительства Российской Федерации, профессор А. А. Пермякова.

Выступления хора во все времена не оставляли зрителей равнодушными, раскрывая подлинную красоту русского народного искусства. Основа репертуара – песни и танцы разных областей России, которые не только поются, но и «играются» исполнителями. Коллектив сохранил свое неповторимое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства. Хор имени М.Е. Пятницкого – это большая команда профессионалов, состоящая из хоровой, оркестровой и танцевальной групп.

Уже 22 февраля в Большом зале Дворца Республики выступит коллектив, который по праву носит звание национального достояния России.

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.