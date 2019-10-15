Во время индустриальной платформы "Лістапада" обсудят финансирование кинопроектов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время индустриальной платформы Bel:Cinema XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" обсудят финансирование кинопроектов, сообщила журналистам координатор платформы Лизавета Бобрикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Индустриальная платформа Bel:Cinema будет работать на площадке киностудии "Беларусьфильм" 5-8 ноября, - рассказала Лизавета Бобрикова. - Основной темой платформы станет обсуждение финансирования проектов на стадии создания. Часто этот вопрос вызывает трудности особенно у молодых кинематографистов".

Так, 6 ноября состоится "Открытый разговор: Creative Europe, Eurimage и другие международные фонды поддержки развития кинематографии" со спикером Константином Воробьем. Внимание участников будет сосредоточено на оказании финансовой поддержки международным проектам. "На следующий день главный редактор национальной киностудии Антон Сидоренко проведет презентацию-беседу "Беларусьфильм": требуется блокбастер. К проблеме национального фильма", во время которой расскажет, как молодые и талантливые режиссеры и сценаристы могут попасть на киностудию и предложить свои проекты", - добавила Лизавета Бобрикова.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

/Будет дополнено/.-0-