Военная тематика для "Белорусской энциклопедии" является традиционной - Ванина

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная тематика для "Белорусской энциклопедии" является традиционной, заявила сегодня журналистам директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Ванина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военная тематика в книгоиздании всегда актуальна и является, можно сказать, традиционной для нашего издательства. За последние несколько лет выпущено более 20 изданий, посвященных Великой Отечественной войне. В этом году мы продолжаем выпускать серии книг, которые были начаты раньше", - отметила Ольга Ванина.

Одной из таких серий является "Беларусь помнит: во имя жизни и мира", в которой вышли такие знаковые проекты, как "Беларусь партизанская", "Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать. Иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны", "Савецкія святы і партызанскія парады на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны" и "Созвездие героев земли белорусской".

"И вот теперь издана пятая книга "Они были первыми. Депутаты Верховного Совета БССР первого созыва". У Верховного Совета БССР первого созыва была очень сложная судьба. Многие депутаты отправились на фронт, участвовали в боях, многие погибли. В процессе подготовки этой книги стали известны имена 94 погибших", - рассказала директор.

Издательством, а также Национальным архивом Беларуси, государственным архивом кинофотофонодокументов была проделана огромная работа по поиску информации. Участие в проекте по подбору иллюстративного материала принимал музей истории Великой Отечественной войны. Были сделаны запросы в том числе и в российские архивы. Книга рассказывает о жизни четырех погибших в годы войны депутатов, каждому из них посвящена отдельная статья. Где бы они ни были в годы войны: на фронтах, в тылу или на оккупированной нацистами территории, - они так же, как и в мирное время, беззаветно служили своему народу и Отечеству.

Также издательство выпускает серию книг "Беларусь. Трагедия и правда памяти". "Эти книги издаются с оформлением в черном цвете, который настраивает на грустную ноту. Ведь данные издания рассказывают о тяжелых событиях - они представляют места массовой гибели, массовых захоронений людей. В этой серии уже вышли книги о Хатыни, Освенциме, Тростенце, Новогрудке, Осиповичском гетто. В настоящее время идет подготовка проекта о Глубокском гетто. Эта книга о подвиге и трагедии узников гетто - о их героическом восстании. В последний момент, перед смертью, они поднялись с оружием в руках против мучителей. Книга готовится на основе архивных материалов, а также воспоминаний спасенных узников", - подчеркнула Ольга Ванина.

"Мне кажется, взрослые люди понимают всю эту проблематику, сложность и важность этой темы. Но особенно важно говорить об этом с детьми, подростками, поэтому мы постоянно выпускаем книги для школьников разного возраста. В частности, в серии "Белорусская детская энциклопедия" в прошлом году вышла книга "Память бережно храним. Великой Победе посвящается", в которой собрана информация об основных памятниках ВОВ, музее истории Великой Отечественной войны, картинах белорусских художников на военную тему, а также приведены основные имена Героев Советского Союза", - сказала директор.

В этой же серии в издательстве в этом году вышло две книги: "Великая Отечественная война. Беларусь в 1941 году" и "Танки Великой Отечественной войны. Советская и немецкая бронетехника". Книги излагают основные факты, связанные с ВОВ, они проиллюстрированы материалами реконструкции, которые проходят на Линии Сталина.

"В первой книге идет рассказ о Брестской крепости, борьбе за Могилев, контрударе под Гродно, летчиках-героях, окружении Минска, а также про то, как бронепоезда участвовали в боях. Во второй перечисляются самые разные виды танков. Даются сравнительные характеристики советских и немецких танков, их количество в начале войны и потом. Рассказывается, какими способами можно было бороться с танковыми дивизиями", - продолжила Ольга Ванина.

Две книги в этом году вышли в серии "История для школьников": "Доктор Евгений Клумов. Дорога в бессмертие" и "Белорусы на смоленских рубежах летом 1941 года". Готовится также книга о битве под Москвой.

Евгений Клумов - врач-универсал, блестящий диагност и хирург, эпидемиолог, ученый с мировым именем, одна из самых значимых фигур Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. Он стал одним из двух врачей, не участвовавших непосредственно в боевых действиях, и тем не менее удостоенных высшей награды своей страны, звания Героя Советского Союза. Он был награжден посмертно. Книга рассказывает историю доктора-подпольщика, который, будучи разоблаченным фашистами, отклонил их предложение о выезде в Германию, где ему предоставлялась возможность жить, занимаясь преподавательской и научной деятельностью, и предпочел смерть в концлагере.

"Вторая книга посвящена первому крупному сражению в годы ВОВ, которое произошло под Смоленском. Оно затронуло не только Смоленскую, но и Могилевскую область. В этих боях во время контратаки, контрнаступления были отбиты Жлобин, Рогачев, и благодаря этому целый месяц удалось удерживать Могилев. Эта битва повлияла на ход первоначальных событий войны, то есть то, что там происходило, помогло собрать силы, чтобы в дальнейшем переломить ход войны. Именно в этих боях впервые были использованы гвардейские реактивные минометы "Катюша", - добавила директор.-0-