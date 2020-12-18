Вокально-инструментальная группа ансамбля "Хорошки" приглашает на музыкальные вечера 20-23 декабря

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальные вечера вокально-инструментальной группы Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" пройдут 20-23 декабря в Доме литератора, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ансамбле.

"В программу включены, конечно же, песни колядной тематики. Хотя это концерт вокально-инструментальной группы, но будет представлено и несколько балетных номеров. Это наша классика, известные и популярные номера "Хорошек", например, "Вицебская полька", "Пастушок", - рассказали в ансамбле. С номером "Барыня" выступит заслуженный артист Беларуси Федор Балабайко, который, несмотря на возраст, до сих пор танцует в балете коллектива.

На концертах прозвучат как известные, так и премьерные номера ансамбля. Большая часть номеров - это песни. Будут исполнены обработки народных и авторские произведения. Например, зрителям представят премьеры авторских композиций "А калі той вечар?" и "Дума" Игоря Мельникова. Подготовлены праздничные композиции "Коледа", "Разбушуйтесь зимние ветры", "Метелица". Владимир Гинько исполнит "Гармошечные найгрыши", автором обработки которых он сам является.

"Гости смогут насладиться чудесной белорусской музыкой, неповторимым звучанием народных инструментов, милыми сердцу лирическими песнями, виртуозным исполнением инструментальных композиций, живым, ярким, ласковым родным языком", - подчеркнули в ансамбле.

Организаторы напоминают о необходимости соблюдения масочного режима во время мероприятий.-0-