Волшебный мир живописи и графики Всеволода Швайбы открылся перед зрителями в НББ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка графики и живописи Всеволода Швайбы "Міфы" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вокруг нас постоянно творятся мифы, и мы все являемся мифотворцами. Например, когда воспринимаем какое-либо произведение, исторические факты, создаем для себя мифы. Особенно это касается художников, которые представляют себе определенные образы и после воплощают в своем творчестве", - сказал Всеволод Швайба.

Экспозиция раскрывает волшебный мир художественных образов автора, знакомит со своеобразием его технических и философских изобретений. Художник изобретает в фигурах, сюжетах, лицах символичность, рассказывает о подтексте и глубине смыслов.

"Для Национальной библиотеки давно стала доброй традицией организация выставок как молодых, начинающих художников, так и уже маститых, что говорит о нашем желании и стремлении поддерживать белорусское искусство и демонстрировать его широкой аудитории, - отметила генеральный директор НББ Оксана Книжникова. - Работы Всеволода Швайбы отличает классическая, академическая манера рисования, прослеживаются профессиональная подготовка, точная техника, тонкий художественный вкус, безупречное чувство объема и пространства. Создается ощущение большого путешествия в славянскую мифологию. Его произведения воздушны, легки и не могут оставить равнодушным зрителя".

Экспонируемые работы выполнены в различных графических техниках: древорит, тушь, перо, литография, офорт. Посетители также могут увидеть живописные работы художника. Сюжеты работ наполнены метафизичностью, пластикой, структурностью, красотой. Художник придает мифичность и сказочность обычным линиям и лицам.

По словам первого заместителя председателя Белорусского союза художников искусствоведа Натальи Шарангович, Всеволода Швайбу отличает особенный взгляд на мир. "Каждый раз, когда смотришь на его произведения, воспринимаешь их по-новому. Они очень изысканны, эстетичны. В его работах всегда есть человек, и автор знает, как энергетически сильно проявляется образ изображаемой им персоны, как он воспринимается зрителями. Творчество Всеволода Швайбы с его искренней, тонко отраженной мифологией, всегда будет по душе белорусскому зрителю", - считает она.

"Работы Всеволода, как и само здание Национальной библиотеки, наполнены различными литературными аллюзиями, обращением ко всему богатству мировой культуры. Он любит эпоху Возрождения, и это очень заметно в его произведениях, в том числе через соединение эстетики и математики. Швайба относится к художникам того рода, которые знают, что хотят сказать миру и каким образом это наиболее понятно донести. Поэтому его искусство трогает, заставляет удивляться, пристально всматриваться в картины", - подчеркнула арт-критик, художник-график, живописец, член секции БСХ "Верасень" Марина Эренбург.

Создать сказочную и мифичную атмосферу на мероприятии помогли творческие номера музыкальной группы "Гурьба".

Всеволод Швайба - член Белорусского союза художников, участник многочисленных республиканских и международных выставок и проектов, в том числе масштабных сборных проектов Национальной библиотеки, лауреат и победитель художественных конкурсов. Работы автора находятся в галереях, музеях и коллекциях в Беларуси и за рубежом.

Организаторами выставки выступили Национальная библиотека Беларуси и Белорусский союз художников.

Экспозиция будет работать до 15 сентября.-0-