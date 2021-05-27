Вопросы возвращения в Беларусь культурных ценностей обсудили на заседании комиссии в Минкультуры

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве культуры Беларуси состоялось заседание комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Заседание провели сопредседатели комиссии - заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и заместитель министра культуры Валерий Громада.

Замминистра иностранных дел информировал о деятельности загранучреждений Беларуси по возвращению культурных ценностей, которые находятся за пределами страны, и внес предложения по совершенствованию деятельности комиссии.

Участники заседания обсудили проблему перемещенных из минских музеев во время Второй мировой войны культурных ценностей, оказавшихся в других странах, внесли рекомендации по активизации работы комиссии, в том числе по установлению взаимодействия и расширению сотрудничества с зарубежными библиотеками, хранилищами и музеями.

По итогам заседания был одобрен план работы комиссии на ближайшие два года.-0-