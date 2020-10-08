Восемь фильмов представят в документальной программе фестиваля "Паўночнае ззянне"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Паўночнае ззянне" с 22 по 29 октября в онлайн-формате представит в документальной программе восемь фильмов. Отдельные из них посвящены политике, а также отношениям человека и природы, сообщили БЕЛТА организаторы.

Тему сильной личности затронет особенная датская лента "Фотограф и война". Это психологический портрет фотографа Яна Грарупа, который документировал ужасы войны в Косово. Его снимки побеждали на конкурсе World Press Photo, а также на UNICEF Children photo of the year.

Лента "Арктические верблюды" расскажет о диалоге между человеком и природой. Это семейная кинокартина о том, как норвежская семья отправилась в путешествие по Монголии, чтобы найти профессионального дрессировщика для их верблюдов.

В ленте "Брюссель" раскрывается кухня работы Евросоюза. Почему Брюссель имеет такую значимость? Какими законами там руководствуются и как выглядят отношения между всеми участниками процесса? Эти вопросы затрагиваются в картине, над которой работал один из самых крупных и успешных латвийских продюсеров Гинтс Грубе. Когда-то он участвовал в создании фильма "Хроники Мелани", который был в программе фестиваля в 2018 году.-0-

Программу белорусского кино впервые представят на кинофестивале "Паўночнае ззянне" В белорусской программе зрители увидят уже знакомые имена. Среди них - кинорежиссер Виктор Аслюк и его поэтическое эссе "Эпитафия", Андрей Кутило с эмоциональным фильмом "Мне трэба поціскаў", "Межы" Юлии Шатун и "Невядомы рай" Дарьи Юркевич.