Восемь фильмов войдут в белорусскую программу кинофестиваля "Паўночнае ззянне"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полноценная белорусская программа, в состав которой входит восемь лент белорусских режиссеров, будет представлена с 22 по 29 октября в кинофестивале "Паўночнае ззянне" в новом online-формате. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Большая часть фильмов в белорусской программе - это документальные ленты. Среди них есть уже знакомые белорусскому зрителю имена, например, члена Европейской киноакадемии Виктора Аслюка, чей фильм "Кола" в 2003 году признан лучшим в Европе документальным короткометражным фильмом. Кинофестиваль предлагает посмотреть его новую ленту "Эпітафія" - свободное поэтическое эссе о похоронной культуре в Беларуси, уникальный авторский взгляд на белорусов как нацию.

"Мне трэба поціскаў" - новый фильм кинорежиссера Андрея Кутило. "Это одна из самых эмоциональных белорусских лент последних лет, невероятно красивый фильм о безграничной самоотверженности, великой силе воображения и поэзии, которая может помочь заменить реальность", - отметили организаторы.

Фильм "Невядомы рай" известного белорусского режиссера Дарьи Юркевич отражает авторский взгляд на жизнь белоруса постчернобыльского периода, затрагиваются темы взросления подростков, гендерные и экологические вопросы в зоне радиоактивного загрязнения в деревне Брагинского района.

Режиссер Юлия Шатун является автором документальной ленты "Межы". По словам организаторов, это авторское, очень оригинальное по форме поэтическое видеоэссе на тему поисков своей и чужой, личной и художественной идентичности в изменяющемся мире.

Единственная игровая лента в программе - "Дэзерцір". Это антивоенное кино, снятое в Украине, психологическая драма о сложном выборе и отношениях между отцом и сыном. Автор фильма - режиссер Саша Стельченко.

Документальная лента "Тата" режиссера-дебютантки из Минска Марты-Дарьи Клиновой раскрывает темы о войне, психологической травме и отношениях между близкими. "История девушки, которая ищет погибшего на войне отца и вспоминает его жизнь. Фильм был показан во многих городах в Украине", - рассказали организаторы.

"Путь домой" - дебют успешного белорусского клипмейкера Артема Лобача. Главный герой фильма - молодой художник-керамист - вынужден уехать из родного дома в Крыму и найти новый дом в деревне. Смотровая лента поднимает тему дауншифтинга, поисков себя и своего места в мире.

В программу белорусского кинофестиваля также вошел альманах "На сувязі", главной темой которого является то, как компьютеры и интернет меняют жизнь молодых белорусов. Среди авторов есть и уже хорошо известный белорусскому зрителю режиссер Максим Швед. Он представит фильм "У чатырох сценах" - о жизни человека с инвалидностью, который не выпал из социальной жизни, создал школу дистанционного обучения иностранным языкам. Можно будет увидеть работы перспективных режиссеров. Фильм Ксении Голубович "Прывітанне. Чаму маўчыш?" повествует о жизни в социальных сетях глухонемого парня. Лента Алеся Лаппо "Усе мерапрыемствы па плане" расскажет о компьютерном классе в деревне и "Патрэбны людзі" Вероники Бондарович освещает деятельность поисково-спасательного отряда "Ангел".-0-