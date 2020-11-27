Воссозданный Туровский крест передали в НАН

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воссозданный напрестольный крест Туровской епархии XII-XIII веков был передан Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси передал крест председателю Президиума НАН Владимиру Гусакову во время VI Белорусских Рождественских чтений. "Туровский крест относится к воздвизальным (напрестольным) крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой", - отметили в пресс-службе НАН.

История воссоздания Туровского креста началась в 1962 году, когда во время раскопок Туровского городища на слое XII-XIII веков сотрудник Института истории АН БССР, археолог Петр Лысенко обнаружил четыре свинцовых изображения - Пресвятой Богородицы и трех святых. Ученый предположил, что изображения имели отношение к воздвизальному (напрестольному) кресту кафедрального собора Турова, разрушенного землетрясением в первой половине XIII века. Сам крест был главной святыней Туровской епархии и хранился на престоле кафедрального собора города.

В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил тогдашний митрополит Минский и Заславский Павел, а уже осенью начались работы по его изготовлению. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси. Планируется, что крест будет храниться в Музее истории НАН.-0-