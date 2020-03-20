Восстановление замков: в Новогрудке укрепят склоны, в Гольшанах создают музей

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке укрепят склоны, в Гольшанах и Гродно представят новые музейные экспозиции. О том, какие работы проводятся на замках региона, корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В центре внимания сразу несколько важных с точки зрения архитектуры и истории объектов. Например, в Новогрудке в текущем году запланировано продолжение работ по укреплению склона замковой горы. "Кроме того, разработана проектно-сметная документация по устройству организованного водоотвода с территории детинца и консервации руин башен Дозорной, Посадской и Входной с частичным восстановлением фортификационных стен детинца. Планируется передача документации на экспертизу", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома. На проведение работ в этом году предусмотрены средства в Государственной и областной инвестиционных программах, а также в госпрограмме "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы.

Гольшанский замок. Фото из архива

Продолжается консервация с частичной реставрацией и в бывшем замке Сапег в Гольшанах. В частности, ведутся противоаварийные работы по укреплению стен, примыкающих к Северному корпусу. Работают строители и внутри Северной башни, где разместится музейная экспозиция. Она будет посвящена истории строительства замка, его архитектурным особенности, быту владельцев. В экспозиции будут представлены археологические предметы, обнаруженные во время работ на территории замка. В музее расскажут и о перспективах реконструкции замка, воссоздания окружающего ландшафта.

Также активизировались работы на Старом замке в Гродно. Например, недавно был установлен новый купол на Въездную башню. "Ведется внутренняя отделка помещений. При наступлении благоприятных погодных условий будет продолжено нанесение сграффито", - отметили в управлении культуры облисполкома. ОАО "Гродножилстрой" объявлены процедуры закупок по выбору подрядных организаций для изготовления элементов интерьеров: живописи, металлических и деревянных изделий, лепнины. Специалисты проектного филиала ОАО "Белреставрация" разрабатывают технические задания на изготовление керамических изделий.

Гродненским государственным историко-археологическим музеем ведется работа по построению экспозиции 1-й очереди Старого замка. В ней планируется рассказать историю застройки Замковой горы в Гродно, о том, как выглядел Гродненский детинец в ХІІ-ХІІІ веках. Будет раскрыта тема Гродно в борьбе с крестоносцами в XIII-XV веках. Часть экспозиции будет посвящена королю Речи Посполитой Стефану Баторию.-0-