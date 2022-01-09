Вождение козы, пауки из соломы, вытинанки: Музей истории белорусской литературы будет колядовать

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный музей истории белорусской литературы и Студенческое этнографическое общество приглашают горожан и гостей Минска на Коляды. Как в столице отметят праздник "родом из деревни", рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-образовательным отделом музея и организатор праздника Валентина Короткина.

"Коляды - корни нашей культуры. Сейчас повышается интерес ко всему белорусскому, традиционному. В афишах города можно наблюдать появление концертов органной музыки", - поделилась Валентина Короткина.

Уже сегодня в Музее истории белорусской литературы пройдут Коляды. Программа мероприятий насыщенная и включает традиции, которые на протяжении многих веков помогали предкам из прошлого в жизни. В 14.00 здесь начнется мастер-класс по плетению соломенных пауков, а в 15.00 создадут вытинанки. Лекции о традициях празднования Коляд в Беларуси можно услышать с 16.00. Гости смогут прочувствовать весь колорит праздника во время обряда Вождение козы, который начнется в 17.30. Все это в сопровождении фольклорных групп "Горынь" и "Дайнава".

У славян считалось, что приход колядующих в дом - верная примета того, что целый год будет полон счастья и здоровья. "Не отметить коляды для настоящего белоруса было невозможно. Когда по деревне шла компания колядовщиков и обходила какой-нибудь дом, то это считалось плохой приметой и означало, что год будет неудачным", - рассказала она.

"Когда в дом приходили колядующие, они пели песни всей семье и для каждого она была особенной. Обязательной в этом обряде была и песня, совмещенная с выходом козы. Коза - символ богатства, достатка. Она сначала танцевала, кланялась, а потом обязательно падала. В этом момент нужно было угостить ее, после чего она оживала. Символичная смерть козы и есть отсылка на новый годовой круг", - отметила Валентина Короткина.

Зачастую колядующие ходили в одежде, которая была вывернута наизнанку. Таким образом можно было уберечь себя от зла.

"Когда начались процессы урбанизации, многие обряды были утеряны из-за вымирания деревень. Для современного горожанина празднование коляд модно, - добавила Валентина Короткина. - Плетение соломенных пауков - еще одна традиция, которая была распространена в предколядное время. Их создавали для достатка и благополучия. В этот момент пели песни. Люди верили, что весь будущий год он будет оберегать и вбирать в себя все плохое. Такой паук считался защитником семьи".

Существуют версии, что старых пауков, которые уже отслужили свой срок (один год), сохраняют до масленицы. После их палили в масленичном огне.

"Неспроста один из мастер-классов будет посвящен вытинанкам. Перед праздниками в доме не только наводили порядок, его еще и украшали. Так, на окнах появлялись вытинанки, которые вырезали из бумаги или простой ткани", - сказала организатор.

Студенческое этнографическое общество - еще один организатор праздника. Валентина Короткина отметила, что оно не первый год сотрудничает с музеем: уже много лет они организовывают экспедиции по деревням, общаются с бабулями, которые не только помнят обряды, но и сами принимали участие.-0-