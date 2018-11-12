12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые гражданка Беларуси стала кавалером ордена Императора Японии. Награды удостоена народная артистка Беларуси, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева, сообщили БЕЛТА в посольстве Японии в Беларуси.

Как отметили в диппредставительстве, правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, которые будут награждены Орденом от имени Его Величества Императора Японии осенью 2018 года. Среди лауреатов - Клара Малышева, она удостоена награды за огромный вклад в воспитание японских артистов балета, а также за содействие в укреплении связей между артистами балета Японии и Беларуси.

На протяжении многих лет народная артистка занимается обучением не только белорусских и российских, но и иностранных студентов, в том числе японских артистов балета, сообщили в посольстве. За время работы в гимназии-колледже (с 1977 по 1990 год в качестве художественного руководителя) она курировала обучение более 40 японских студентов. В последние годы их число составляет более 10% от общего числа всех японских граждан, проживающих в Беларуси.

На протяжении 17 лет с 1989 года Клара Малышева ежегодно посещала Японию, где проводила мастер-классы в балетных школах. Самый продолжительный из них длился около месяца. За все годы мастер-классы народной артистки Беларуси посетило около 1000 человек.

Торжественная церемония награждения состоится в Минске в начале 2019 года. Точная дата будет определена позднее, сообщили в посольстве.-0-