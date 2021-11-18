Впервые на "Лістападзе" покажут российские фильмы проекта Russian film festival

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три российских фильма проекта Russian Film Festival покажут как часть внеконкурсной программы на XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского кинофестиваля.

Планируется, что Russian Film Festival представит в Минске детектив Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария" и две драмы: "Совесть" Алексея Козлова и "Доктор Лиза" Оксаны Карас.

"Россию и Беларусь связывают давние отношения в области культуры. Мы активно реализуем совместные кинопроекты, которые удостаиваются наград на международных кинофестивалях, - сказала генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. - У нас большой потенциал в развитии кинопродукции и даже сейчас в работе находится несколько проектов. Уверена, что наше сотрудничество с Минским международным кинофестивалем будет продолжено и в дальнейшем".

Так, столичный зритель увидит на экране драму "Совесть", основанную на реальных событиях. В 1922 году из петроградской тюрьмы сбежала преступная группа. Следователь вынужден мириться с беззаконием, но убийство брата переполняет чашу его терпения и он решается на сделку с совестью. В этом году фильм получил сразу три награды международного Шанхайского кинофестиваля за выдающиеся художественные достижения, лучшую операторскую работу и лучший сценарий. Начало показа в 19.00 в кинотеатре "Беларусь".

Гостям фестиваля предложат посмотреть еще одну драму, основанную на реальных событиях под названием "Доктор Лиза". Этот фильм - один день из жизни известной благотворительницы, главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Врач-реаниматолог помогала всем, кому нужна была помощь, - детям, старикам, бездомным, малоимущим. Она погибла в авиакатастрофе в 2016 году, направляясь в Сирию с медикаментами.

В 2021 году кинолента победила в двух номинациях Российской национальной кинематографической премии "Ника". Приз за лучшую женскую роль получила актриса Чулпан Хаматова, воплотившая образ доктора на экране, а приз за лучшую женскую роль второго плана присудили актрисе Татьяне Догилевой. В фильме также снимались Константин Хабенский и Андрей Бурковский. Показ пройдет 21 ноября в кинотеатре "Пионер". Начало в 21.00.

Еще один фильм, который будет представлен на "Лістападзе" - "Последняя "Милая Болгария", поставленный по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца", фрагментов дневников режиссера Сергея Эйзенштейна и композитора Сергея Прокофьева. В центре сюжета молодой селекционер, который попав в 1943 году в Алма-Ату, пытается разгадать загадку гибели когда-то жившего там писателя. Начало в 21.00 в кинотеатре "Беларусь".

Как онлайн-проект Russian Film Festival стартовал в 2020 году. Участие в программе "Лістапада" станет седьмой в истории интеграцией после фестивалей в Пекине, Ташкенте, Риге, Улан-Баторе, Таллине и Варшаве. Russian Film Festival в Беларуси состоится при поддержке Министерства культуры России и российского Фонда кино.-0-